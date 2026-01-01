Zľava až do výšky 69 % na Your Spotify

Nasaďte si svoje Spotify inštaláciou jedným kliknutím.

Vlastne hostovaný dashboard štatistík počúvania Spotify s bohatými grafmi, históriou a podrobnou analýzou.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte si svoje Spotify inštaláciou jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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KVM 2
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7,99/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Your Spotify

Váš Spotify je analytický panel s vlastným hosťovaním, ktorý sleduje celú vašu históriu počúvania Spotify a vizualizuje ju prostredníctvom bohatých grafov: najlepších interpretov a skladieb v priebehu času, čas počúvania za deň a hodinu, distribúcie žánrov, rotácie albumov a historické trendy v priebehu rokov. Na rozdiel od Spotify Wrapped, ktorý sa objavuje len raz ročne, Váš Spotify vám poskytuje rovnakú hĺbku prehľadu na požiadanie, pre akýkoľvek časový rozsah, ktorý si zvolíte.

Vlastné hosťovanie Vášho Spotify na VPS uchováva každé prehratie, označenie páči sa mi a preskočenie v databáze, ktorú ovládate — vlastné exporty dát zo Spotify sú obmedzené na 50 najnovších skladieb, ale Váš Spotify nepretržite dotazuje API a vytvára kompletný osobný archív počúvania, ktorý rastie tak dlho, ako dlho beží inštancia.

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Kľúčové vlastnosti Your Spotify

Priebežné zaznamenávanie histórie

Dotazuje sa na Spotify API každých pár sekúnd, aby zaznamenal každé prehratie, vrátane preskočených skladieb a čiastočných vypočutí – ďaleko nad rámec toho, čo Spotify exportuje.

Najlepší umelci, skladby a albumy

Konfigurovateľné časové rozsahy zobrazujú váš najhranejší obsah podľa počtu prehratí, času počúvania alebo prvých objavov.

Vzorce počúvania a trendy

Tepelné mapy a grafy vizualizujú, kedy najviac počúvate – čas dňa, deň v týždni, mesačné trendy a medziročné porovnania.

Analýza žánru a nálady

Zhromažďuje zvukové charakteristiky skladieb Spotify a žánrové značky do grafov, ktoré ukazujú, ako sa váš vkus mení v priebehu času.

Viacužívateľské dashboardy

Každý používateľ pripojí svoj vlastný účet Spotify prostredníctvom OAuth, aby si domácnosti mohli samostatne sledovať svoje počúvanie na jednom serveri.

Prečo spustiť Your Spotify na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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