Nasaďte si svoje Spotify inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný dashboard štatistík počúvania Spotify s bohatými grafmi, históriou a podrobnou analýzou.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Your Spotify
Váš Spotify je analytický panel s vlastným hosťovaním, ktorý sleduje celú vašu históriu počúvania Spotify a vizualizuje ju prostredníctvom bohatých grafov: najlepších interpretov a skladieb v priebehu času, čas počúvania za deň a hodinu, distribúcie žánrov, rotácie albumov a historické trendy v priebehu rokov. Na rozdiel od Spotify Wrapped, ktorý sa objavuje len raz ročne, Váš Spotify vám poskytuje rovnakú hĺbku prehľadu na požiadanie, pre akýkoľvek časový rozsah, ktorý si zvolíte.
Vlastné hosťovanie Vášho Spotify na VPS uchováva každé prehratie, označenie páči sa mi a preskočenie v databáze, ktorú ovládate — vlastné exporty dát zo Spotify sú obmedzené na 50 najnovších skladieb, ale Váš Spotify nepretržite dotazuje API a vytvára kompletný osobný archív počúvania, ktorý rastie tak dlho, ako dlho beží inštancia.
Kľúčové vlastnosti Your Spotify
Priebežné zaznamenávanie histórie
Dotazuje sa na Spotify API každých pár sekúnd, aby zaznamenal každé prehratie, vrátane preskočených skladieb a čiastočných vypočutí – ďaleko nad rámec toho, čo Spotify exportuje.
Najlepší umelci, skladby a albumy
Konfigurovateľné časové rozsahy zobrazujú váš najhranejší obsah podľa počtu prehratí, času počúvania alebo prvých objavov.
Vzorce počúvania a trendy
Tepelné mapy a grafy vizualizujú, kedy najviac počúvate – čas dňa, deň v týždni, mesačné trendy a medziročné porovnania.
Analýza žánru a nálady
Zhromažďuje zvukové charakteristiky skladieb Spotify a žánrové značky do grafov, ktoré ukazujú, ako sa váš vkus mení v priebehu času.
Viacužívateľské dashboardy
Každý používateľ pripojí svoj vlastný účet Spotify prostredníctvom OAuth, aby si domácnosti mohli samostatne sledovať svoje počúvanie na jednom serveri.
Prečo spustiť Your Spotify na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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