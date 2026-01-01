Nasaďte Wealthfolio jednoklikovou inštaláciou.
Open-source osobný sledovač investícií pre portfóliá, čistú hodnotu majetku a analýzu finančnej výkonnosti.
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S čím sa dá postaviť Wealthfolio
Wealthfolio je open-source sledovač investícií s prioritou súkromia, ktorý konsoliduje držby od viacerých maklérov a bánk do jedného prehľadného panela. Sleduje výkonnosť portfólia, čistú hodnotu, dividendy a príjmy a porovnáva vaše výnosy s indexmi ako S&P 500 — a to všetko bez odosielania vašich finančných údajov do cloudu tretej strany.
Vlastné hostovanie Wealthfolia na vašom vlastnom VPS vám dáva úplnú kontrolu nad vašimi finančnými záznamami. Aplikácia ukladá všetko do lokálnej databázy SQLite, čo zjednodušuje zálohovanie a eliminuje poplatky za predplatné. Vďaka podpore importov CSV, simulácií Monte Carlo pre plánovanie odchodu do dôchodku a vstavaným odporúčaniam na rebalansovanie portfólia pokrýva celé spektrum správy osobných investícií.
Kľúčové vlastnosti Wealthfolio
Viacmaklérska konsolidácia
Agregujte aktíva od viacerých maklérov a bankových účtov do jedného zjednoteného prehľadu, s podporou importu CSV pre jednoduché začlenenie.
Analýza výkonnosti portfólia
Porovnajte výkon účtu s hlavnými indexmi, ako je S&P 500, a sledujte časovo vážené výnosy počas celej vašej investičnej histórie.
Sledovanie čistého majetku
Monitorujte všetky aktíva a pasíva spoločne, aby ste získali presný a aktuálny obraz o vašej celkovej finančnej pozícii v priebehu času.
Monitorovanie dividend a príjmov
Automaticky sledujte výplaty dividend a úrokové príjmy vo všetkých držbách, čo vám poskytne jasný prehľad o vašich zdrojoch pasívneho príjmu.
Nástroje na plánovanie dôchodku
Spustite simulácie Monte Carlo a projekcie FIRE na otestovanie záťažou vašej stratégie sporenia a odhadnite, kedy môžete dosiahnuť finančnú nezávislosť.
Rebalansovanie portfólia
Nastavte cieľové percentá alokácie aktív a dostávajte odporúčania na rebalansovanie, ktoré udržia vaše portfólio v súlade s vašou investičnou stratégiou.
Prečo spustiť Wealthfolio na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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