Zľava až do výšky 69 % na Jump

Nasadiť Jump jedným kliknutím.

Samoobslužná úvodná stránka a stránka stavu v reálnom čase, ktorá vám poskytuje okamžitý prístup ku všetkým vašim obľúbeným stránkam z jedného štýlového ovládacieho panela.

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Nasadiť Jump jedným kliknutím.

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17,99
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7,79/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
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KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Jump

Jump je ľahká, samo-hostovaná úvodná stránka a monitor stavu v reálnom čase, navrhnutý tak, aby udržal všetky vaše dôležité odkazy usporiadané na jednom mieste. Je postavený na PHP a spustený ako jeden Docker kontajner, rýchlo sa načíta, zostáva bezpečný a na spustenie nevyžaduje žiadnu databázu ani externé závislosti. Stránky môžu byť definované manuálne prostredníctvom súboru JSON, automaticky objavené z bežiacich Docker kontajnerov alebo kombináciou oboch.

Jump podporuje vlastné obrázky na pozadí a integráciu Unsplash, viacjazyčné zobrazenie, kategorizáciu stránok na základe značiek, vyhľadávanie ovládané klávesnicou s konfigurovateľnými vyhľadávačmi a voliteľnú integráciu Open Weather Map pre miestny čas a počasie. Jeho čistý, responzívny dizajn sa prispôsobuje stolným počítačom a mobilným zariadeniam, čo vám umožňuje dosiahnuť akúkoľvek záložkovú službu jediným kliknutím z akéhokoľvek zariadenia.

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Kľúčové vlastnosti Jump

Monitorovanie stavu v reálnom čase

Jump kontroluje dostupnosť každej stránky na vašom paneli a zobrazuje aktuálne indikátory stavu, aby ste okamžite vedeli, či je služba nefunkčná.

Automatické objavovanie Docker

Automaticky vypíšte spustené kontajnery Docker ako položky na hlavnom paneli pomocou štítkov kontajnerov, čím udržíte vašu úvodnú stránku synchronizovanú s vašou infraštruktúrou bez manuálnych aktualizácií.

Organizácia založená na značkách

Zoskupte stránky pomocou značiek a prechádzajte medzi tematickými stránkami, pričom vaše najpoužívanejšie odkazy zostanú viditeľné na domovskej obrazovke, zatiaľ čo dlhšie zoznamy zostanú prehľadne kategorizované.

Klávesnicové vyhľadávanie

Otvorte viacmotorový vyhľadávací panel pomocou Ctrl+Shift+/ a vyhľadávajte v Google, DuckDuckGo, Bing alebo v akomkoľvek vlastnom vyhľadávači bez toho, aby ste siahli po myši.

Vlastné pozadia a počasie

Použite vlastné obrázky na pozadí alebo pripojte Unsplash pre náhodné scenérie a pridajte kľúč API Open Weather Map na zobrazenie miestneho času a aktuálnych poveternostných podmienok.

Žiadna databáza potrebná

Jump beží ako jeden kontajner bez externej databázy, čo mimoriadne uľahčuje jeho nasadenie, zálohovanie a presun medzi servermi.

Prečo spustiť Jump na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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