Nasadiť Jump jedným kliknutím.
Samoobslužná úvodná stránka a stránka stavu v reálnom čase, ktorá vám poskytuje okamžitý prístup ku všetkým vašim obľúbeným stránkam z jedného štýlového ovládacieho panela.
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S čím sa dá postaviť Jump
Jump je ľahká, samo-hostovaná úvodná stránka a monitor stavu v reálnom čase, navrhnutý tak, aby udržal všetky vaše dôležité odkazy usporiadané na jednom mieste. Je postavený na PHP a spustený ako jeden Docker kontajner, rýchlo sa načíta, zostáva bezpečný a na spustenie nevyžaduje žiadnu databázu ani externé závislosti. Stránky môžu byť definované manuálne prostredníctvom súboru JSON, automaticky objavené z bežiacich Docker kontajnerov alebo kombináciou oboch.
Jump podporuje vlastné obrázky na pozadí a integráciu Unsplash, viacjazyčné zobrazenie, kategorizáciu stránok na základe značiek, vyhľadávanie ovládané klávesnicou s konfigurovateľnými vyhľadávačmi a voliteľnú integráciu Open Weather Map pre miestny čas a počasie. Jeho čistý, responzívny dizajn sa prispôsobuje stolným počítačom a mobilným zariadeniam, čo vám umožňuje dosiahnuť akúkoľvek záložkovú službu jediným kliknutím z akéhokoľvek zariadenia.
Kľúčové vlastnosti Jump
Monitorovanie stavu v reálnom čase
Jump kontroluje dostupnosť každej stránky na vašom paneli a zobrazuje aktuálne indikátory stavu, aby ste okamžite vedeli, či je služba nefunkčná.
Automatické objavovanie Docker
Automaticky vypíšte spustené kontajnery Docker ako položky na hlavnom paneli pomocou štítkov kontajnerov, čím udržíte vašu úvodnú stránku synchronizovanú s vašou infraštruktúrou bez manuálnych aktualizácií.
Organizácia založená na značkách
Zoskupte stránky pomocou značiek a prechádzajte medzi tematickými stránkami, pričom vaše najpoužívanejšie odkazy zostanú viditeľné na domovskej obrazovke, zatiaľ čo dlhšie zoznamy zostanú prehľadne kategorizované.
Klávesnicové vyhľadávanie
Otvorte viacmotorový vyhľadávací panel pomocou Ctrl+Shift+/ a vyhľadávajte v Google, DuckDuckGo, Bing alebo v akomkoľvek vlastnom vyhľadávači bez toho, aby ste siahli po myši.
Vlastné pozadia a počasie
Použite vlastné obrázky na pozadí alebo pripojte Unsplash pre náhodné scenérie a pridajte kľúč API Open Weather Map na zobrazenie miestneho času a aktuálnych poveternostných podmienok.
Žiadna databáza potrebná
Jump beží ako jeden kontajner bez externej databázy, čo mimoriadne uľahčuje jeho nasadenie, zálohovanie a presun medzi servermi.
Prečo spustiť Jump na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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