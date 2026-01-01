Nasadiť Grimmory jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužný správca digitálnej knižnice pre e-knihy, komiksy a audioknihy s automatickými metadátami a vstavanou čítačkou.
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S čím sa dá postaviť Grimmory
Grimmory je komplexný samoobslužný správca zbierky kníh, ktorý premieňa roztrúsené digitálne súbory na krásne usporiadanú knižnicu. Podporuje e-knihy (EPUB, MOBI, AZW), súbory PDF, komiksy (CBZ, CBR) a audioknihy (M4B, MP3) a automaticky sťahuje názvy, obálky, popisy a žánre z Google Books, Open Library a Amazonu v momente pridania súborov.
Samoobslužné hostovanie na vašom VPS odstraňuje kvóty úložiska, závislosť na platforme a monitorovanie obsahu, ktoré sú bežné pri komerčných službách e-kníh. Celá vaša knižnica — spolu s pokrokom v čítaní, zvýrazneniami a viacerými používateľskými účtami — zostáva na hardvéri, ktorý vlastníte, prístupná z akéhokoľvek prehliadača alebo synchronizovaná s e-čítačkami Kobo prostredníctvom OPDS.
Kľúčové vlastnosti Grimmory
Automatické obohacovanie metadát
Obal knihy, údaje o autorovi, popisy a žánre sa automaticky načítavajú z Google Books, Open Library a Amazonu pri importe kníh.
Vstavaná viacformátová čítačka
Čítajte súbory EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ a CBR priamo v prehliadači s prispôsobiteľnými témami, veľkosťami písma a sledovaním pokroku v čítaní.
Kobo a OPDS Sync
Synchronizujte vašu knižnicu a pozíciu čítania do e-čítačiek Kobo a akejkoľvek aplikácie kompatibilnej s OPDS pre bezproblémové čítanie offline na vyhradených zariadeniach.
BookDrop Automatický import
Presuňte nové súbory do sledovaného priečinka a Grimmory ich automaticky importuje – nevyžaduje sa žiadne manuálne nahrávanie ani zadávanie metadát.
Viacpoužívateľská podpora
Vytvorte si individuálne účty s oddelenými históriami čítania a úrovňami povolení, vďaka čomu je Grimmory ideálny pre rodiny a čitateľské skupiny, ktoré zdieľajú jednu knižnicu.
Prečo spustiť Grimmory na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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