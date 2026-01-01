Nasadiť DSpace inštaláciou jedným kliknutím.
Otvorený inštitucionálny repozitár na uchovávanie a zdieľanie akademického výskumu, záverečných prác a digitálnych zbierok.
Vyberte si VPS plán pre DSpace
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť DSpace
DSpace je celosvetovo najpoužívanejšia open-source platforma pre repozitáre, ktorá poháňa viac ako 2 000 inštitucionálnych repozitárov na univerzitách, v knižniciach, múzeách a výskumných organizáciách. Zachytáva, organizuje a uchováva digitálne materiály akéhokoľvek formátu — články, diplomové práce, súbory dát, obrázky a zvuk — s bohatými metadátami Dublin Core a trvalými identifikátormi Handle pre permanentnú citáciu.
Vlastné hostovanie DSpace na vašom vlastnom VPS zachováva úplné vlastníctvo vedeckého obsahu, politík uchovávania a prístupových pravidiel interne. Zabudované REST API, rozhranie Angular, objavovacia vrstva Solr a koncový bod OAI-PMH poskytujú inštitúciám kompletný repozitárový zásobník bez opakovaných poplatkov za SaaS alebo závislosti na dodávateľovi.
Kľúčové vlastnosti DSpace
Verziovanie položiek
Sledujte viacero verzií článkov, súborov údajov a diplomových prác, aby výskumníci mohli aktualizovať príspevky bez straty histórie citácií.
Zber OAI-PMH
Vstavaný koncový bod OAI-PMH sprístupňuje metadáta pre Google Scholar, BASE a iné agregátory pre globálnu objaviteľnosť.
Spracovať trvalé identifikátory
Každá položka dostane trvalý identifikátor Handle.net, aby odkazy prežili zmeny URL adries a inštitucionálny rebranding.
Vyhľadávanie so Solrom
Vyhradený backend Solr poskytuje fasádne prehliadanie, fulltextové vyhľadávanie a štatistiky používania naprieč miliónmi položiek.
Konfigurovateľné pracovné postupy
Pracovné postupy odovzdávania pre jednotlivé zbierky s krokmi redakčnej kontroly sa prispôsobujú zásadám fakúlt, knižníc a oddelení.
COAR Notify pripravené
Natívna podpora pre protokoly COAR Notify pripojí vaše úložisko k vznikajúcemu ekosystému otvoreného recenzného konania.
Prečo spustiť DSpace na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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