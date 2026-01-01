Nasadiť Password Pusher s jednoklikovou inštaláciou.
Open-source služba na zdieľanie hesiel, súborov a odkazov prostredníctvom samo-deštrukčných URL, ktoré vypršia podľa počtu zobrazení alebo času.
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S čím sa dá postaviť Password Pusher
Password Pusher je open-source aplikácia, ktorá nahrádza nebezpečný zvyk posielania e-mailov alebo správ s povereniami v obyčajnom texte. Namiesto priameho odoslania tajomstva vygenerujete jednorazovú URL, ktorá doručí obsah raz a potom sa sama vymaže na základe počtu zobrazení, uplynutého času alebo oboch. Heslá, súbory, URL adresy a QR kódy sú všetky podporované a každý push môže vyžadovať dodatočnú prístupovú frázu, kým sa odhalí.
Vlastné hostovanie Password Pusher na vašom vlastnom VPS udržuje každé tajomstvo vo vnútri infraštruktúry, ktorú ovládate — žiadna SaaS tretích strán nečíta, nezaznamenáva ani neuchováva vaše zdieľané poverenia a kompletná auditná stopa zostáva na vašom serveri spolu s údajmi.
Kľúčové vlastnosti Password Pusher
Samo-deštrukčné odkazy
Jednorazové URL adresy vypršia po nakonfigurovanom počte zobrazení alebo časovom okne, takže tajomstvá nemožno znova prečítať ani nechať uniknúť z doručených správ.
Ochrana heslovej frázy
Pridajte samostatnú prístupovú frázu k odkazu, aby samotná zachytená URL adresa nestačila na odhalenie tajomstva.
Súbory a QR kódy
Posielajte heslá, súbory, URL a QR kódy cez rovnaký auditovaný doručovací tok s politikami vypršania platnosti podľa typu.
Úplné auditné protokolovanie
Sledovanie vytvárania, získavania a identity diváka pre každé odoslanie, s voliteľnými účtami a dvojfaktorovou autentifikáciou pre dashboard.
Prispôsobený branding
Prispôsobte si používateľské rozhranie vlastným názvom, sloganom, témou a pätou pre interné tímy alebo nasadenia pre zákazníkov.
JSON API
Integrujte zdieľanie hesiel do skriptov, CI pipeline alebo interných nástrojov prostredníctvom zdokumentovaného JSON API v2.
Prečo spustiť Password Pusher na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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