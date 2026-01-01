Nasadiť Focalboard jedným kliknutím.
Open-source nástroj na riadenie projektov so zobrazeniami Kanban, tabuľky, galérie a kalendára pre tímy a jednotlivcov.
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S čím sa dá postaviť Focalboard
Focalboard je open-source platforma na riadenie projektov vyvinutá spoločnosťou Mattermost ako samoobslužná alternatíva k Trello, Notion a Asana. Kombinuje intuitívne Kanban tabule s viacerými režimami zobrazenia — tabuľka, galéria a kalendár — aby ste si mohli vizualizovať rovnaké projektové dáta v akomkoľvek formáte, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu pracovnému postupu. Karty podporujú vlastné vlastnosti, štítky, termíny a prílohy, prispôsobujúc sa akémukoľvek typu projektu od softvérových sprintov po kalendáre obsahu.
Samoobslužné hostovanie Focalboardu na vašom VPS znamená neobmedzené tabule, karty a členov tímu za predvídateľné náklady — žiadne ceny za používateľa, žiadne limity počtu tabúľ a žiadne riziko speňaženia vašich projektových dát. Ľahký backend SQLite nevyžaduje žiadnu externú databázu, čím sa nasadenie a údržba udržiava jednoduchá.
Kľúčové vlastnosti Focalboard
Viacnásobné režimy zobrazenia
Prepínajte medzi zobrazeniami Kanban, tabuľky, galérie a kalendára rovnakých dát, aby ste si prispôsobili spôsob, akým premýšľate o svojom projekte.
Vlastné vlastnosti
Pridajte vlastné polia, štítky, dátumy a priradených používateľov ku kartám, aby ste prispôsobili každú nástenku vašim špecifickým požiadavkám pracovného postupu.
Spolupráca v reálnom čase
Viacerí členovia tímu môžu súčasne upravovať nástenky, pričom komentáre a @zmienky udržiavajú komunikáciu v kontexte.
Import z populárnych nástrojov
Migrujte existujúce projekty z Trello, Asana a Notion pomocou vstavanej funkcie importu, aby ste sa vyhli začínaniu od nuly.
Šablóny násteniek
Predpripravené šablóny pre bežné typy projektov vám umožnia nastaviť novú nástenku v priebehu niekoľkých sekúnd s už pripravenou správnou štruktúrou.
Prečo spustiť Focalboard na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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