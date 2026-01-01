Nasaďte LocalAI jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužný inferenčný server kompatibilný s OpenAI API, ktorý spúšťa LLM, generovanie obrázkov a prepis zvuku na vašom vlastnom hardvéri.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť LocalAI
LocalAI je bezplatná, open-source alternatíva k OpenAI API, ktorá beží výhradne na vašej vlastnej infraštruktúre. Implementuje špecifikáciu OpenAI REST API, takže akákoľvek aplikácia vytvorená pre OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen a stovky ďalších — môže prejsť na LocalAI zmenou jedinej URL adresy koncového bodu bez potreby úprav kódu. Podporuje jazykové modely prostredníctvom llama.cpp, generovanie obrázkov prostredníctvom Stable Diffusion a prepis zvuku prostredníctvom Whisper, všetko obsluhované z jedného kontajnera so vstavanou galériou modelov a chatovacím UI.
Vlastné hostovanie LocalAI znamená, že vaše výzvy, odpovede a generovaný obsah nikdy neopustia váš server. Neexistujú žiadne náklady na token, žiadne obmedzenia rýchlosti a žiadna závislosť od dostupnosti API tretích strán — vďaka čomu je to praktické pre pracovné zaťaženia citlivé na súkromie a nákladovo efektívne produkčné nasadenia.
Kľúčové vlastnosti LocalAI
Kompatibilné s OpenAI API
Použite ako náhradu za volania OpenAI API bez zmeny kódu aplikácie – stačí aktualizovať základnú URL a zmeniť API kľúč.
Multimodálna inferencia
Spúšťajte jazykové modely, generovanie obrázkov (Stable Diffusion) a prepis zvuku (Whisper) z jedného servera pod jedným zjednoteným API.
Vstavaná galéria modelov
Prehliadajte, sťahujte a aktivujte predkonfigurované modely prostredníctvom webového rozhrania bez písania konfiguračných súborov alebo spúšťania príkazov CLI.
Prevádzka iba na CPU
Beží na štandardnom hardvéri VPS bez požiadaviek na GPU – akcelerácia GPU je podporovaná, keď je k dispozícii, ale nikdy nie je povinná.
Bez nákladov na tokeny
Neobmedzená inferencia bez cien za požiadavku, kvót používania alebo fakturácie – vaše jediné náklady sú VPS, na ktorom beží.
Prečo spustiť LocalAI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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