Nasaďte Yucca inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný NVR pre IP kamery s detekciou pohybu, podporou RTSP/ONVIF a webovým rozhraním pre živé a zaznamenané zábery.
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S čím sa dá postaviť Yucca
Yucca je samo-hostovaný sieťový videorekordér (NVR) navrhnutý na správu IP kamier v akomkoľvek rozsahu, od niekoľkých domácich bezpečnostných kamier až po tisíce podnikových streamov. Podporuje protokoly RTSP, ONVIF a bežné protokoly IP kamier, poskytujúc živé sledovanie, nahrávanie a prehrávanie prostredníctvom webového rozhrania a aplikácie pre Android.
Samo-hostovanie Yucca na VPS udržiava všetky zábery z kamier vo vašej infraštruktúre bez poplatkov za cloudové úložisko alebo prístupu tretích strán. Detekcia pohybu s e-mailovými upozorneniami, metriky Prometheus na monitorovanie a škálovateľná architektúra z nej robia praktické riešenie dohľadu pre domácu bezpečnosť, monitorovanie maloobchodu a prostredie malých podnikov.
Kľúčové vlastnosti Yucca
Podpora RTSP a ONVIF
Pripojte akúkoľvek IP kameru, ktorá podporuje protokoly RTSP alebo ONVIF, čo pokrýva drvivú väčšinu spotrebiteľských a profesionálnych kamier.
Detekcia pohybu
Automaticky spúšťajte nahrávanie a e-mailové upozornenia, keď je detekovaný pohyb v kamerových zónach, čím sa znižuje úložisko a šum.
Živé a nahrané prehrávanie
Prezerajte si živé prenosy z kamier a zaznamenané zábery prostredníctvom webového rozhrania alebo sprievodnej aplikácie pre Android.
Škálovateľná architektúra
Yucca sa škáluje od niekoľkých domácich kamier až po tisíce súbežných streamov bez architektonických zmien.
Prometheus metriky
Export nahrávok a metrík stavu streamu do Promethea na integráciu s existujúcimi monitorovacími panelmi.
Prečo spustiť Yucca na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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