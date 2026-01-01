Nasaďte ChiefOnboarding jednoklikovou inštaláciou.
Platforma s otvoreným zdrojovým kódom na prijímanie zamestnancov, ktorá automatizuje HR procesy a integrácie so Slackom pre nových zamestnancov.
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S čím sa dá postaviť ChiefOnboarding
ChiefOnboarding je bezplatná, open-source platforma na onboarding zamestnancov, ktorá pomáha HR tímom a manažérom automatizovať celý proces prijímania nových zamestnancov – od pred-onboardingových kontrolných zoznamov po zriaďovanie účtov a prideľovanie úloh. Noví zamestnanci môžu dokončiť svoj onboarding prostredníctvom webového portálu alebo priamo cez Slack bota, vďaka čomu je proces prirodzený bez ohľadu na to, kde pracujú.
Vlastné hostovanie ChiefOnboarding na vašom VPS udržiava citlivé údaje zamestnancov plne pod vašou kontrolou, bez poplatkov za používateľa a bez viazanosti na dodávateľa. Podporuje viacero jazykov a časových pásiem, vďaka čomu je praktický pre distribuované a medzinárodné tímy.
Kľúčové vlastnosti ChiefOnboarding
Automatizované pracovné postupy
Spúšťajte úlohy, pripomienky a zriaďovanie účtov automaticky na základe míľnikov onboardingu a konfigurovateľných časových osí.
Integrácia Slack bota
Noví zamestnanci môžu dokončiť úlohy a pristupovať k zdrojom priamo v Slacku bez prepínania na samostatný webový portál.
Prednástupné sekvencie
Začnite nástupný proces pred prvým dňom s automatizovanými prednástupnými kontrolnými zoznamami a uvítacími správami.
Viacjazyčná podpora
Obsluhujte distribuované a medzinárodné tímy so vstavanou podporou pre viacero jazykov a plánovaním s ohľadom na časové pásma.
Sledovanie úloh a zdrojov
Priraďte úlohy, zdieľajte dokumenty a sledujte dokončenie naprieč celým procesom onboardingu z jedného ovládacieho panela.
Prečo spustiť ChiefOnboarding na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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