Nasaďte Cleanuparr jedným kliknutím.
Pokročilý čistič frontu pre Servarr stack, ktorý automaticky odstraňuje zaseknuté, neúspešné a škodlivé stiahnutia.
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S čím sa dá postaviť Cleanuparr
Cleanuparr je samoobslužný správca sťahovania vytvorený špeciálne pre ekosystém Servarr. Pripája sa k Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr a Whisparr popri qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent a rTorrent, potom nepretržite kontroluje front, aby zrušil a odstránil sťahovania, ktoré sú zaseknuté, uviaznuté v metadátach, sťahujú sa príliš pomaly, nedarí sa ich importovať alebo zodpovedajú známym vzorom malvéru, ako sú podozrivé súbory
.lnk a
.zipx.
Okrem udržiavania poriadku vo fronte, Cleanuparr proaktívne vyhľadáva chýbajúce médiá a vylepšenia kvality, ktoré nespĺňajú limit, odstraňuje dokončené seedovanie, odstraňuje osirotené súbory, ktoré už nie sú sledované systémami arrs, a odosiela upozornenia pri každom zrušení alebo odstránení. Spustenie na vlastnom VPS udržuje vašu automatizáciu médií v poriadku nepretržite bez manuálneho dohľadu nad frontom.
Kľúčové vlastnosti Cleanuparr
Vyčistenie na základe porušení
Označte zlé stiahnutia konfigurovateľnými penalizáciami a automaticky ich odstráňte a zablokujte, akonáhle dosiahnu váš prah.
Blokovač malvéru
Detekuje a odstraňuje známe škodlivé torrenty pomocou vzorov udržiavaných komunitou a vstavanej čiernej listiny podozrivých typov súborov.
Integrácia naprieč Servarr
Spolupracuje so Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr a Whisparr spolu s qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent a rTorrent na jednom mieste.
Vyhľadávanie chýbajúcich a aktualizácií
Automaticky spúšťa vyhľadávanie chýbajúcich položiek a vylepšení kvality, ktoré nespĺňajú hraničné hodnoty, vrátane sledovania skóre vlastného formátu.
Vyčistenie osirotených a seedovacích dát
Odstraňuje stiahnuté súbory bez pevných odkazov alebo odkazov arr, prerezáva dlhodobo bežiace seed-y a podporuje pracovné postupy s vedomím krížového seedovania.
Oznámenia v reálnom čase
Odosiela upozornenia pri každom zásahu, odstránení alebo zablokovaní cez váš preferovaný notifikačný kanál, aby nič neprešlo bez povšimnutia.
Prečo spustiť Cleanuparr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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