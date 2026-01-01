Nasadenie Datasette jedným kliknutím.
Nástroj s otvoreným zdrojovým kódom na skúmanie, publikovanie a zdieľanie databáz SQLite ako interaktívnych webových stránok a API.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Datasette
Datasette je open-source viacúčelový nástroj na skúmanie a publikovanie dát. Berie súbory databáz SQLite a okamžite ich transformuje na interaktívne, prehľadávateľné webové stránky so vstavaným JSON API — bez potreby programovania back-endu. Novinári, výskumníci a dátové tímy používajú Datasette na verejné zdieľanie súborov dát, vytváranie dátovo orientovaných aplikácií a prototypovanie analytických dashboardov bez spravovania komplexnej infraštruktúry.
Samostatné hostovanie Datasette na vašom vlastnom VPS udržiava plnú kontrolu nad citlivými súbormi dát, umožňuje vám inštalovať vlastné pluginy pre vizualizáciu a autentifikáciu a poskytuje vám trvalú, zdieľateľnú URL pre každý dotaz a zobrazenie tabuľky, ktoré vaše dáta obsahujú.
Kľúčové vlastnosti Datasette
Okamžité publikovanie dát
Pretiahnite akýkoľvek súbor databázy SQLite do dátového zväzku a Datasette ho okamžite sprístupní ako prehliadateľnú, vyhľadávateľnú webovú stránku.
Vstavané JSON API
Každá tabuľka, dotaz a riadok je automaticky prístupný ako koncový bod JSON API, čo uľahčuje vytváranie aplikácií na základe vašich údajov.
Výkonný SQL prieskumník
Spúšťajte ľubovoľné SQL dotazy priamo v prehliadači s interaktívnym editorom dotazov a formátovanými tabuľkami výsledkov.
Ekosystém pluginov
Rozšírte Datasette s viac ako 100 komunitnými pluginmi pre tvorbu grafov, mapy, autentifikáciu, fulltextové vyhľadávanie a vlastné exportné formáty.
Fasetové prehliadanie
Automaticky generované aspekty a filtre umožňujú používateľom prehľadávať veľké súbory údajov bez písania akéhokoľvek SQL.
Prečo spustiť Datasette na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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