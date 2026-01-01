Nasadiť Ghost inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source publikačná platforma pre profesionálnych blogerov, newslettery a platené členstvá.
Vyberte si VPS plán pre Ghost
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Ghost
Ghost je plne open-source headless CMS vytvorený pre potreby profesionálnych vydavateľov. Na rozdiel od všeobecných systémov na správu obsahu je každá funkcia — od editora po natívne e-mailové bulletiny a správu členstva — navrhnutá špeciálne pre spisovateľov a online tvorcov.
Vlastné hostovanie Ghostu na vašom VPS znamená, že vlastníte svoj zoznam odberateľov, kontrolujete svoj obsah a vyhýbate sa poplatkom za člena a uzamknutiu platformy. S priloženou databázou MySQL vaše príspevky, členovia a nastavenia spoľahlivo pretrvávajú bez závislosti od akejkoľvek služby tretej strany.
Kľúčové vlastnosti Ghost
Vstavané členstvá
Vytvorte bezplatné alebo platené členské úrovne s natívnou integráciou Stripe – nie sú potrebné žiadne pluginy ani ďalšie služby.
Natívne newslettery
Posielajte e-mailové bulletiny priamo odberateľom z Ghostu bez pripojenia samostatnej e-mailovej platformy.
Moderný editor
Blokový editor s vloženými multimédiami, galériami a vkladaním kódu, navrhnutý pre publikovanie rozsiahleho obsahu.
Bezhlavé CMS API
API rozhrania pre obsah a správu vám umožňujú doručovať obsah do akéhokoľvek front-end frameworku, pričom Ghost zostáva ako back-end.
SEO a plánovanie
Vstavaná optimalizácia SEO, automatické mapy stránok a plánovanie obsahu udržujú vašu publikáciu výkonnú a organizovanú.
Prečo spustiť Ghost na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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