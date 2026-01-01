Nasaďte Fleet jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma na správu zariadení na dopytovanie, monitorovanie a zabezpečenie koncových bodov naprieč systémami macOS, Windows, Linux a ChromeOS.
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S čím sa dá postaviť Fleet
Fleet je open-source platforma na správu zariadení postavená na osquery, ktorá poskytuje bezpečnostným a IT tímom prístup v reálnom čase podobný SQL ku každému zaregistrovanému koncovému bodu. Na rozdiel od tradičných nástrojov MDM alebo nástrojov založených na agentoch dokáže Fleet odpovedať na otázky týkajúce sa stavu zariadenia – nainštalovaný softvér, bežiace procesy, otvorené sieťové pripojenia, prihlásení používatelia – okamžite z webového ovládacieho panela alebo API namiesto čakania na naplánované okná zberu dát.
Vlastné hostovanie Fleetu na vašom vlastnom VPS udržiava všetky telemetrické údaje koncových bodov na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez poplatkov za zariadenie a bez odosielania údajov externým SaaS. Jedna inštancia Fleetu dokáže spravovať stovky až tisíce zariadení naprieč macOS, Windows, Linux a ChromeOS z jedného zjednoteného rozhrania.
Kľúčové vlastnosti Fleet
Živé dotazy koncových bodov
Spúšťajte SQL dotazy na akomkoľvek zaregistrovanom zariadení v reálnom čase na zodpovedanie bezpečnostných a IT otázok bez čakania na naplánované skenovania.
Spravovanie zraniteľností
Fleet nepretržite porovnáva nainštalované verzie softvéru s databázami CVE a odhaľuje zraniteľné balíky na každom zaregistrovanom zariadení.
Multiplatformové MDM
Zaregistrujte a spravujte zariadenia macOS a Windows prostredníctvom natívnych profilov MDM bez nasadenia samostatného servera MDM.
Presadzovanie zásad
Definujte očakávaný stav zariadenia ako politiky a sledujte, ktoré koncové body sú v súlade a ktoré si vyžadujú nápravu z centrálneho ovládacieho panela.
GitOps Konfigurácia
Spravujte dotazy, zásady a konfigurácie agentov ako kód v Gite, aby zmeny boli verziované a auditovateľné.
REST API a CLI
Automatizujte registráciu, plánovanie dotazov a vytváranie správ prostredníctvom úplného REST API alebo nástroja príkazového riadka fleetctl.
Prečo spustiť Fleet na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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