Nasadenie LLDAP inštaláciou jedným kliknutím.
Ľahký autentifikačný server poskytujúci zjednodušený LDAP backend s vlastným prístupom pre samo-hostované aplikácie.
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S čím sa dá postaviť LLDAP
LLDAP je ľahký, názorovo orientovaný autentifikačný server, ktorý poskytuje štandardné rozhranie LDAP podporené priateľským webovým administrátorským rozhraním. Zatiaľ čo tradičné nastavenia LDAP vyžadujú stovky stránok schém, ACL a konfigurácie slapd, LLDAP prichádza s rozumnými predvolenými nastaveniami hneď po vybalení: preddefinované schémy používateľov/skupín/e-mailov, grafický správca používateľov a jeden binárny súbor, ktorý sa spustí v priebehu milisekúnd.
Vlastné hostovanie LLDAP na vašom VPS vám poskytuje jeden zdroj pravdy pre používateľské účty naprieč každou samo-hostovanou aplikáciou, ktorá komunikuje cez LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana a desiatky ďalších — bez prevádzkovej réžie OpenLDAP. Používatelia žijú na jednom mieste, zmeny hesiel sa šíria všade a skupiny centrálne riadia prístup.
Kľúčové vlastnosti LLDAP
LDAP pre nás ostatných
Štandardný LDAP server s rozumnými predvolenými nastaveniami, takže aplikácie, ktoré očakávajú OpenLDAP, jednoducho fungujú, bez záťaže údržby schémy a ACL.
UI webovej administrácie
Spravujte používateľov, skupiny a členstvá prostredníctvom grafického rozhrania – žiadne ldif súbory, žiadne ldapadd z príkazového riadka, žiadna úprava schémy.
Jediný zdroj pravdy
Každá vlastne hostovaná aplikácia číta z jednej používateľskej databázy, takže zmeny hesiel, deaktivácie a aktualizácie členstva v skupinách sa uplatňujú všade naraz.
GraphQL správcovské API
Automatizujte zriaďovanie a správu skupín prostredníctvom typovaného GraphQL API okrem štandardného rozhrania LDAP bind/search.
Proces obnovenia hesla
Vstavaný e-mailový proces obnovenia hesla pre koncových používateľov, aby sa správcovia nestali technickou podporou pre zabudnuté heslá.
Malá stopa
Jediný binárny súbor Rust s perzistenciou SQLite využíva minimálne CPU a RAM, čím sa na VPS uvoľňuje priestor pre aplikácie, ktoré ho skutočne potrebujú.
Prečo spustiť LLDAP na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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