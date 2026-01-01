Nasadiť eLabFTW inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source elektronický laboratórny zápisník pre výskumné tímy na sledovanie experimentov, vzoriek a protokolov.
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S čím sa dá postaviť eLabFTW
eLabFTW je bezplatný a open-source elektronický laboratórny zápisník (ELN) vytvorený špeciálne pre výskumné laboratóriá. Nahrádza papierové zápisníky a roztrúsené tabuľky štruktúrovaným, prehľadávateľným pracovným priestorom, kde vedci zaznamenávajú experimenty, spravujú vzorky a reagenty, ukladajú protokoly a spolupracujú na zdieľaných zdrojoch naprieč tímami.
Vlastné hostovanie eLabFTW na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé výskumné údaje, duševné vlastníctvo a nepublikované výsledky úplne pod inštitucionálnou kontrolou — žiadny cloud tretej strany, žiadne ceny za používateľa a žiadne riziko závislosti od dodávateľa. Úplný export do PDF/ZIP, časové pečiatky a úložisko kompatibilné so S3 ho robia vhodným pre regulované prostredia, ktoré vyžadujú auditné záznamy a dlhodobú archiváciu.
Kľúčové vlastnosti eLabFTW
Experimentálny zápisník
Editor formátovaného textu a Markdownu s LaTeXom, zvýrazňovaním kódu, prílohami súborov a históriou verzií pre každý záznam experimentu.
Vzorová databáza
Sledujte činidlá, vybavenie, protilátky a bunkové línie pomocou vlastných typov položiek, metadát a miest skladovania v celom laboratóriu.
Tímová spolupráca
Zdieľajte experimenty a zdroje naprieč tímami s podrobnou kontrolou prístupu na základe položiek a používateľov a zdieľanou knižnicou šablón.
Opakovane použiteľné protokoly
Vytvorte verziovanú knižnicu protokolov, ktorú môže ktorýkoľvek člen tímu naklonovať do nového experimentu, pričom metódy zostanú konzistentné a reprodukovateľné.
Dôveryhodné časové pečiatky
Kryptograficky opatrite časovou pečiatkou záznamy experimentov prostredníctvom autorít RFC 3161, aby ste preukázali, kedy boli údaje zaznamenané pre potreby IP a auditu.
Exporty PDF a ZIP
Generujte podpísané správy vo formáte PDF alebo kompletné archívy ZIP experimentov a zdrojov na archiváciu, regulačnú kontrolu alebo publikáciu.
Prečo spustiť eLabFTW na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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