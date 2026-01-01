Nasadiť Isso jedným kliknutím.
Ľahký, samohostiteľný komentárový server pre blogy a statické stránky, bez sledovania tretími stranami.
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S čím sa dá postaviť Isso
Isso je ľahký, samo-hostovaný komentárový server navrhnutý ako alternatíva k Disqus a podobným službám tretích strán, ktorá rešpektuje súkromie. Všetky komentáre ukladá do databázy SQLite na vašom vlastnom serveri, čím eliminuje sledovacie pixely tretích strán a externé závislosti JavaScriptu z prehliadačov návštevníkov vašej webovej stránky.
Na rozdiel od cloudových komentárových služieb, ktoré monetizujú používateľské dáta, Isso uchováva komentáre vašich čitateľov na infraštruktúre, ktorú vlastníte. Podporuje formátovanie Markdown, vlákna komentárov, e-mailové upozornenia, moderačné fronty a vstavané administrátorské rozhranie — všetko potrebné pre profesionálne nastavenie komentárov bez kompromisov v oblasti súkromia, ktoré prinášajú hostované služby.
Kľúčové vlastnosti Isso
Ochrana osobných údajov v predvolenom nastavení
Všetky komentáre sú uložené vo vašej vlastnej databáze SQLite bez sledovacích skriptov tretích strán alebo analytiky vložených do prehliadačov vašich návštevníkov.
Markdown v komentároch
Čitatelia môžu formátovať svoje komentáre pomocou Markdownu, vrátane tučného písma, kurzívy, odkazov a blokov kódu, bez akejkoľvek dodatočnej konfigurácie.
E-mailové notifikácie
Dostávajte e-mailové upozornenia na nové komentáre a odpovede cez SMTP, ktoré vás budú informovať bez toho, aby čitatelia museli vytvárať účty.
Moderovanie komentárov
Pozastavenie komentárov vo fronte na moderovanie pred zverejnením, s voliteľným automatickým schvaľovaním pre predtým overené e-mailové adresy.
Administračné webové rozhranie
Vstavané administrátorské používateľské rozhranie chránené heslom vám umožňuje schváliť, upraviť alebo odstrániť akýkoľvek komentár bez priameho zásahu do databázy.
Prečo spustiť Isso na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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