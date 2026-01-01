Nasadiť Jellystat inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source panel so štatistikami a prehľadmi pre mediálny server Jellyfin s podrobným sledovaním prehrávania a analýzou používateľov.
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S čím sa dá postaviť Jellystat
Jellystat je open-source štatistická aplikácia vytvorená špeciálne pre mediálny server Jellyfin, inšpirovaná analytickým štýlom Tautulli pre Plex. Pripája sa k API vášho servera Jellyfin a nepretržite zbiera údaje o prehrávaní, aktivite používateľov a informácie o knižnici, prezentujúc všetko prostredníctvom interaktívnych grafov a podrobných panelov pre jednotlivých používateľov.
Samohosting Jellystatu na VPS udržiava vašu históriu pozerania a analytiku servera úplne pod vašou kontrolou, bez sledovacích služieb tretích strán. Zabalená databáza PostgreSQL uchováva historické údaje o prehrávaní naprieč aktualizáciami kontajnerov a vstavaný zálohovací systém ukladá vaše štatistiky a konfiguráciu, aby analytika prežila upgrady a migrácie bez manuálnych exportov.
Kľúčové vlastnosti Jellystat
Sledovanie prehrávania
Každý stream Jellyfin sa zaznamenáva s údajmi o používateľovi, položke, zariadení a dĺžke sledovania, aby ste mali kompletnú históriu aktivity mediálneho servera.
Prehľady používateľskej aktivity
Používateľské dashboardy zobrazujú čas sledovania, obľúbený obsah a vzorce sledovania v rámci domácnosti pre transparentný prehľad o spotrebe médií.
Knižničné štatistiky
Podrobné rozdelenia filmov, relácií a iného obsahu podľa žánru, kodeku a rozlíšenia odhalia podobu vašej mediálnej knižnice.
Vstavané zálohy
Zálohovanie a obnova jedným kliknutím pre databázu Jellystat uchováva vaše historické štatistiky v bezpečí počas aktualizácií, migrácie a zmien hostiteľa.
Zabezpečená autentifikácia
Prihlásenie založené na JWT chráni analytický panel pred verejným prístupom bez toho, aby záviselo od používateľských účtov Jellyfin na prihlásenie.
Prečo spustiť Jellystat na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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