Nasadenie RosarioSIS inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source študentský informačný systém na správu známok, rozvrhov, dochádzky, fakturácie a stravovania.
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S čím sa dá postaviť RosarioSIS
RosarioSIS je bezplatný, open-source študentský informačný systém vytvorený pre školy, školské obvody a školiace centrá, ktoré potrebujú spravovať celý životný cyklus študenta na jednom mieste. Pokrýva prijímanie, rozvrhovanie, hlásenie známok, dochádzku, disciplínu, fakturáciu, stravovanie a viac ako tucet ďalších modulov — všetko dostupné z responzívneho webového rozhrania, ktoré funguje na telefónoch, tabletoch a stolných počítačoch.
Vlastné hostovanie RosarioSIS na vašom VPS udržiava citlivé študentské záznamy, známky a finančné údaje pod vašou priamou kontrolou, bez poplatkov za študenta alebo závislosti na cloudovom dodávateľovi. Nasadenie zahŕňa PostgreSQL a je predkonfigurované s označeniami Traefik pre automatické smerovanie HTTPS.
Kľúčové vlastnosti RosarioSIS
Známky a vysvedčenia
Sledovanie zadaní, výpočty vážených známok, klasifikačné obdobia a generovanie tlačiteľných vysvedčení a prepisov priamo zo systému.
Sledovanie dochádzky
Zaznamenávajte dennú a kurzovú dochádzku pomocou vlastných kódov, následne generujte správy o absencii a automaticky upozorňujte rodičov e-mailom.
Plánovanie a rotácia
Vytvárajte hlavné rozvrhy, spravujte žiadosti o kurzy a prideľujte študentov do sekcií s detekciou konfliktov a obmedzeniami miestností a učiteľov.
Fakturácia a stravovacie služby
Spravujte školné, faktúry, platby a stravovacie plány v jedálni s individuálnymi zostatkami na účtoch študentov a tlačiteľnými výpismi.
Rodičovské a študentské portály
Poskytnite rodinám ich vlastné prihlasovacie údaje na zobrazenie známok, rozvrhov, dochádzky a úloh bez odhalenia pracovných postupov administratívnych pracovníkov.
Viacjazyčný a modulárny
Dostupné v angličtine, španielčine, francúzštine a ďalších jazykoch, s voliteľnými doplnkami pre online hodnotenia, prepismi a nástrojmi na tvorbu vlastných správ.
Prečo spustiť RosarioSIS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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