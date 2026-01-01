Nasadiť Castopod inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source platforma na hostovanie podcastov s analytikou, sociálnymi funkciami a vstavanými nástrojmi na speňaženie.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Castopod
Castopod je komplexná open-source platforma na hostovanie podcastov vytvorená pre tvorcov, ktorí chcú profesionálne publikačné možnosti bez spoliehania sa na hostingové služby tretích strán. Zabezpečuje správu epizód, automatické generovanie RSS kanálov pre distribúciu na všetky hlavné platformy, podrobné analýzy poslucháčov a integráciu ActivityPub pre decentralizované sociálne siete — všetko v jednom samostatne hostovanom balíku.
Hostovanie vášho podcastu na vlastnom VPS znamená, že vlastníte údaje o svojom publiku, vyhnete sa poplatkom za šírku pásma za stiahnutie a zachováte si plnú kontrolu nad distribúciou a monetizáciou obsahu bez závislosti na platforme.
Kľúčové vlastnosti Castopod
Automatická distribúcia RSS
Generuje a automaticky udržiava váš RSS kanál podcastu, čím udržiava vašu reláciu dostupnú na Spotify, Apple Podcasts a v každom hlavnom adresári.
Analytika poslucháčov
Podrobné štatistiky stiahnutí, demografické údaje a metriky angažovanosti vám poskytujú prehľad o publiku, ktorý potrebujete na strategický rast vašej relácie.
Vstavaná monetizácia
Prémiové predplatné a funkcie podpory poslucháčov vám umožňujú vybudovať udržateľné podcastové podnikanie priamo na vašej vlastnej infraštruktúre.
Integrácia ActivityPub
Pripojte sa k Fediverse, aby poslucháči na decentralizovaných sociálnych platformách mohli sledovať, komentovať a interagovať bez toho, aby opustili svoju preferovanú aplikáciu.
Viacpoužívateľská spolupráca
Povolenia založené na rolách umožňujú tímom spravovať epizódy, analytiku a publikovanie v rámci viacerých podcastových sérií z jedného ovládacieho panela.
Prečo spustiť Castopod na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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