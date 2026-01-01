Nasadiť Lidarr inštaláciou jedným kliknutím.
Automatický správca hudobnej zbierky, ktorý monitoruje diskografie umelcov a organizuje sťahovanie s metadátami MusicBrainz.
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S čím sa dá postaviť Lidarr
Lidarr je automatizovaný správca hudobnej knižnice postavený na osvedčenom arr frameworku. Sleduje diskografie umelcov, monitoruje RSS kanály pre nové vydania albumov, spúšťa sťahovanie prostredníctvom vášho preferovaného klienta a organizuje všetko do správne otagovaných a štruktúrovaných priečinkov — všetko bez manuálneho zásahu.
Spustenie Lidarr na VPS ho udržiava aktívnym 24/7, čím zaisťuje, že nové vydania sú zachytené v momente, keď sa objavia, aj keď sú vaše domáce zariadenia vypnuté. Integruje sa s qBittorrent, SABnzbd, NZBGet a inými sťahovacími klientmi a pripája sa k Plex, Jellyfin a Emby na obnovenie knižnice vášho hudobného servera po každej akvizícii.
Kľúčové vlastnosti Lidarr
Automatické monitorovanie vydania
Sledujte akéhokoľvek umelca a automaticky sťahujte nové albumy, single a EP, hneď ako sa objavia na vašich nakonfigurovaných indexeroch.
Vylepšenia profilu kvality
Definujte preferované zvukové formáty a Lidarr automaticky nahradí súbory nižšej kvality súbormi FLAC alebo verziami s vyšším dátovým tokom, keď budú k dispozícii.
Metadáta MusicBrainz
Obohaťte svoju knižnicu presnými menami interpretov, obálkami albumov, dátumami vydania a zoznamami skladieb získanými z MusicBrainz.
Integrácia mediálneho servera
Spustite skenovanie knižníc Plex, Jellyfin alebo Emby automaticky po dokončení sťahovania, aby sa nová hudba zobrazila okamžite.
Spravovanie diskografie
Prezrite si kompletné katalógy umelcov, označte si požadované albumy a sledujte, ktoré vydania chýbajú alebo potrebujú vylepšenia kvality z jedného ovládacieho panela.
Prečo spustiť Lidarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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