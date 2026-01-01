Nasaďte Odysseus s inštaláciou jedným kliknutím.
S vlastným hostovaním AI pracovný priestor pre chat, agentov, hĺbkový výskum, pamäť, dokumenty a e-mail – všetko beží na vašom vlastnom VPS.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Odysseus
Odysseus je open-source AI pracovný priestor, ktorý umiestňuje nástroje na chat, agenta, výskum a písanie, ktoré by ste očakávali od ChatGPT alebo Claude, na váš vlastný server. Zahŕňa perzistentný chat s akýmkoľvek lokálnym alebo API modelom, runtime agenta postavený na opencode, hlboký viacstupňový výskum, Kuchařku modelov s odporúčaniami zohľadňujúcimi hardvér, plus editor dokumentov, poznámky, úlohy, kalendár CalDAV a schránku IMAP/SMTP s AI triedením.
Vlastné hostovanie Odyssea na vašom VPS udržiava každú konverzáciu, dokument, vloženie a e-mail výhradne na vašej vlastnej infraštruktúre. Prinesiete si vlastné API kľúče pre OpenAI, OpenRouter alebo akýkoľvek kompatibilný koncový bod, zatiaľ čo perzistentná pamäť a zručnosti sa časom vyvíjajú bez poplatkov za miesto alebo závislosti na dodávateľovi.
Kľúčové vlastnosti Odysseus
Chatujte s akýmkoľvek modelom
Pripojte vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI alebo akýkoľvek koncový bod kompatibilný s OpenAI z jedného zjednoteného chatovacieho rozhrania.
Prostredie behu agenta
Agent založený na otvorenom kóde je dodávaný s nástrojmi pre MCP, web, súbory, shell, zručnosti a pamäť, aby mohol vykonávať celé úlohy od začiatku do konca.
Hlboký výskum
Viacstupňové výskumy zhromažďujú, čítajú a syntetizujú zdroje do vizuálnej správy, ktorú si môžete prezerať a exportovať.
Kniha receptov modelov
Skenuje dostupný hardvér, odporúča modely GGUF, FP8 a AWQ, ktoré skutočne vyhovujú, potom ich stiahne a poskytne jedným kliknutím.
Trvalá pamäť a Zručnosti
Vyhľadávanie vektorov a kľúčových slov podporené ChromaDB poskytuje agentovi dlhodobú pamäť a opakovane použiteľné zručnosti, ktoré prežijú reštarty.
Dokumenty, Poznámky a Pošta
Viaczáložkový editor markdown, poznámky, úlohy, kalendár CalDAV a schránka IMAP/SMTP s triedením pomocou AI v jednom pracovnom priestore.
Prečo spustiť Odysseus na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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