Nasaďte RAGflow inštaláciou jedným kliknutím.
Produkčný RAG systém s hĺbkovou analýzou dokumentov, získavaním z grafu znalostí a podporou viacerých LLM.
Vyberte si VPS plán pre RAGflow
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S čím sa dá postaviť RAGflow
RAGflow je produkčne pripravený systém na generovanie s rozšíreným vyhľadávaním, postavený na hlbokom porozumení dokumentov. Na rozdiel od základných implementácií RAG, ktoré spracúvajú dokumenty ako obyčajný text, RAGflow vykonáva analýzu PDF súborov, tabuliek, prezentácií a obrázkov s ohľadom na rozloženie, aby zachoval význam tabuliek, obrázkov a štruktúrovaného obsahu pred indexovaním.
Vlastné hostovanie RAGflow na vašom vlastnom VPS udržiava vaše dokumenty súkromné a poskytuje vám plnú kontrolu nad poskytovateľmi LLM, stratégiami rozdeľovania a vyhľadávacími pipeline. Vstavaný graf znalostí a backendy GraphRAG odomknú medzidokumentové uvažovanie, ktoré ploché vektorové vyhľadávanie nedokáže prekonať.
Kľúčové vlastnosti RAGflow
Hlboké parsovanie dokumentov
Extrakcia s ohľadom na rozloženie spracováva súbory PDF, súbory Word, tabuľky a naskenované obrázky – zachováva tabuľky, obrázky a štruktúru, ktorú analyzátory obyčajného textu ničia.
Vyhľadávanie v grafe znalostí
Vstavaný GraphRAG a indexovanie grafu znalostí umožňujú uvažovanie naprieč dokumentmi a dotazy na vzťahy nad rámec toho, čo podporuje ploché vektorové vyhľadávanie.
Podpora viacerých LLM
Pripojte sa k OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google a vyše 20 ďalším poskytovateľom bez preindexovania vašich dokumentov.
Flexibilné stratégie členenia
Vyberte si z Všeobecného, Q a A, Manuálneho, Tabuľkového a Papierového režimu rozdelenia, aby zodpovedali štruktúre každého typu dokumentu pre optimálnu presnosť vyhľadávania.
Viacpoužívateľská kontrola prístupu
Povolenia založené na rolách umožňujú tímom zdieľať znalostné bázy, pričom citlivé zbierky dokumentov sú obmedzené na oprávnených používateľov.
REST API a SDK
Plnohodnotné REST API a oficiálne Python SDK vám umožňujú vložiť RAGflow do vašich vlastných aplikácií a automatizovať procesy prijímania dokumentov.
Prečo spustiť RAGflow na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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