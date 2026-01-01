Zľava až do výšky 69 % na RAGflow

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Produkčný RAG systém s hĺbkovou analýzou dokumentov, získavaním z grafu znalostí a podporou viacerých LLM.

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7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 16 GB
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Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť RAGflow

RAGflow je produkčne pripravený systém na generovanie s rozšíreným vyhľadávaním, postavený na hlbokom porozumení dokumentov. Na rozdiel od základných implementácií RAG, ktoré spracúvajú dokumenty ako obyčajný text, RAGflow vykonáva analýzu PDF súborov, tabuliek, prezentácií a obrázkov s ohľadom na rozloženie, aby zachoval význam tabuliek, obrázkov a štruktúrovaného obsahu pred indexovaním.

Vlastné hostovanie RAGflow na vašom vlastnom VPS udržiava vaše dokumenty súkromné a poskytuje vám plnú kontrolu nad poskytovateľmi LLM, stratégiami rozdeľovania a vyhľadávacími pipeline. Vstavaný graf znalostí a backendy GraphRAG odomknú medzidokumentové uvažovanie, ktoré ploché vektorové vyhľadávanie nedokáže prekonať.

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Kľúčové vlastnosti RAGflow

Hlboké parsovanie dokumentov

Extrakcia s ohľadom na rozloženie spracováva súbory PDF, súbory Word, tabuľky a naskenované obrázky – zachováva tabuľky, obrázky a štruktúru, ktorú analyzátory obyčajného textu ničia.

Vyhľadávanie v grafe znalostí

Vstavaný GraphRAG a indexovanie grafu znalostí umožňujú uvažovanie naprieč dokumentmi a dotazy na vzťahy nad rámec toho, čo podporuje ploché vektorové vyhľadávanie.

Podpora viacerých LLM

Pripojte sa k OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google a vyše 20 ďalším poskytovateľom bez preindexovania vašich dokumentov.

Flexibilné stratégie členenia

Vyberte si z Všeobecného, Q a A, Manuálneho, Tabuľkového a Papierového režimu rozdelenia, aby zodpovedali štruktúre každého typu dokumentu pre optimálnu presnosť vyhľadávania.

Viacpoužívateľská kontrola prístupu

Povolenia založené na rolách umožňujú tímom zdieľať znalostné bázy, pričom citlivé zbierky dokumentov sú obmedzené na oprávnených používateľov.

REST API a SDK

Plnohodnotné REST API a oficiálne Python SDK vám umožňujú vložiť RAGflow do vašich vlastných aplikácií a automatizovať procesy prijímania dokumentov.

Prečo spustiť RAGflow na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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