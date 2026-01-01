Nasaďte ClassroomIO jednoklikovou inštaláciou.
Open-source systém na riadenie vzdelávania pre dodržiavanie predpisov, vzdelávanie zákazníkov a programy školenia partnerov.
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S čím sa dá postaviť ClassroomIO
ClassroomIO je plne open-source systém riadenia vzdelávania vytvorený pre spoločnosti, ktoré potrebujú spravovať školenia o dodržiavaní predpisov, akadémie vzdelávania zákazníkov a certifikačné programy pre partnerov z jednej platformy. Zahŕňa neobmedzené kurzy, lekcie, cvičenia, pracovné priestory pre viacero organizácií, značkové certifikáty a nástroj na tvorbu kurzov s AI, ktorý pre vás navrhuje osnovy a obsah lekcií.
Vlastné hostovanie ClassroomIO na vašom vlastnom VPS udržuje záznamy študentov, ID certifikátov a údaje z auditu školení pod vašou kontrolou — žiadne poplatky za miesto, žiadne viazanie na dodávateľa a žiadna tretia strana medzi vašou organizáciou a jej školiacimi údajmi. Balík obsahuje Postgres, Redis a objektové úložisko kompatibilné s S3, takže celý LMS funguje bez akýchkoľvek externých služieb.
Kľúčové vlastnosti ClassroomIO
Školenie o dodržiavaní predpisov
Sledujte termíny, obnovenia, ochranné lehoty a výnimky s firemnými certifikátmi a vlastnými ID pre regulované školiace programy.
AI nástroj na tvorbu kurzov
Generujte osnovy kurzov, obsah lekcií a zadania pomocou Gemini, GPT-4o alebo Claude – potom dolaďte výstup v editore.
AI tútor lekcií
AI asistent v lekcii odpovedá na otázky študentov na stránke, pričom sa opiera o okolitý študijný materiál.
Programy a Kohorty
Zoskupte kurzy do programov s cieľmi, plánovaním kohort, riadením tímov a zdieľaným sledovaním pokroku.
Viacorganizačné pracovné priestory
Spravujte samostatné organizácie s vlastnou značkou, vlastnými doménami a učiteľmi z jednej inštancie ClassroomIO.
REST API a Webhooks
Zapíšte používateľov, spúšťajte automatizácie a prijímajte udalosti, ako napríklad certificate.issued alebo enrollment.completed, na prepojenie ClassroomIO do vášho systému.
Prečo spustiť ClassroomIO na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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