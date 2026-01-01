Nasadenie Percona PMM jedným kliknutím.
Open-source platforma na monitorovanie a správu databáz podporujúca MySQL, PostgreSQL, MongoDB a ďalšie.
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S čím sa dá postaviť Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) je bezplatná, open-source platforma špeciálne navrhnutá pre pozorovateľnosť databáz. Zhromažďuje metriky, analýzy dotazov a údaje o výkone z MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB a ProxySQL, a následne zobrazuje všetko v predpripravených dashboardoch Grafana s podrobným prechodom na jednotlivé dotazy. PMM obsahuje vstavaný nástroj Query Analytics (QAN), ktorý identifikuje pomalé dotazy, vysvetľuje plány vykonávania a sleduje odtlačky dotazov v priebehu času – čím poskytuje správcom databáz (DBA) prehľad, ktorý potrebujú na optimalizáciu výkonu bez nástrojov tretích strán.
Vlastné hostovanie PMM na vašom VPS udržiava citlivé databázové poverenia a údaje o dotazoch výhradne vo vašej vlastnej infraštruktúre. Neexistujú žiadne poplatky za hostiteľa, žiadne poplatky za odchádzajúce dáta z cloudu a žiadna závislosť na dodávateľovi – len úplná kontrola nad obdobiami uchovávania, prahmi upozornení a prispôsobením dashboardov.
Kľúčové vlastnosti Percona PMM
Podpora viacerých databáz
Monitorujte MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB a ProxySQL z jedného rozhrania bez nasadenia samostatných monitorovacích riešení pre každý typ databázy.
Analytika dotazov
Identifikujte a analyzujte najpomalšie a najviac na zdroje náročné dotazy s rozpismi plánov vykonávania a sledovaním historických odtlačkov.
Predpripravené prehľady
Desiatky dashboardov Grafana sú dodávané predkonfigurované, pokrývajúce interné súčasti InnoDB, oneskorenie replikácie, oplog MongoDB a aktivitu vacuum v PostgreSQL.
Integrované upozorňovanie
Definujte upozornenia založené na prahových hodnotách pre oneskorenie replikácie, využitie disku, pomalé dotazy a saturáciu pripojenia s vstavaným systémom Percona Alerting.
Poradcovia pre bezpečnostné hrozby
Automatizované bezpečnostné kontroly databáz upozorňujú na konfiguračné riziká, ako napríklad chýbajúca autentifikácia, slabé heslá a odhalené administrátorské rozhrania.
Riadenie uchovávania údajov
Nakonfigurujte obdobia uchovávania metrík a rozlíšenie nezávisle, aby ste vyvážili využitie úložiska s granularitou, ktorú potrebujete pre plánovanie kapacity.
Prečo spustiť Percona PMM na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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