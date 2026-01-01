Nasadiť Posterr jedným kliknutím.
Digitálne plagátové značenie aktuálne prehrávaného obsahu, ktoré premení akýkoľvek prehliadač na displej v štýle kina pre knižnice Plex.
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S čím sa dá postaviť Posterr
Posterr je open-source aplikácia Node.js, ktorá napodobňuje digitálne plagátové tabule, ktoré sa nachádzajú vo vestibuloch kín. Číta aktuálny stav vášho Plex Media Servera a zobrazuje aktuálne prehrávaný titul, výbery na požiadanie z vybraných knižníc a pripravované vydania stiahnuté zo Sonarr, Radarr a Readarr.
Self-hosting Posterr na VPS udržiava zobrazenie vždy dostupné z akéhokoľvek prehliadača, telefónu, tabletu, Fire Sticku alebo nástenného displeja — bez toho, aby sa musel spoliehať na to, že domáci počítač je zapnutý. Pripája sa k Plexu a arr stacku cez sieť, takže funguje bez ohľadu na to, či vaše mediálne služby bežia na rovnakom VPS alebo na vzdialenom domácom serveri.
Kľúčové vlastnosti Posterr
Displej práve prehrávaného
Zobrazuje živé plagáty filmov, TV relácií a hudby s dĺžkou trvania, štúdiom, hodnotením obsahu a indikátorom priebehu prispôsobeným prekódovaniu.
Snímky „Už čoskoro“
Sťahuje nadchádzajúce filmy z Radarr, epizódy a premiéry sérií zo Sonarr a nové knihy z Readarr.
Výbery z knižnice na požiadanie
Strieda náhodné tituly z vybraných knižníc Plex, aby obrazovka zostala zaujímavá, aj keď sa nič nestreamuje.
Pripravené na viacero obrazoviek
Automaticky sa škáluje z 320px až do 4K, podporuje orientáciu na výšku alebo na šírku a zahŕňa časovač vypnutia s ovládaním monitora CEC.
Vlastné snímky a motívy
Zakomponujte svoje vlastné obrázky, grafiku pozadia a témy, alebo vložte externé webové stránky ako ďalšie rotujúce snímky.
Drobnosti a Awtrix
Spustite vstavaný filmový vedomostný kvíz medzi snímkami a zrkadlite údaje o aktuálne prehrávanom obsahu na Awtrix LED maticové displeje.
Prečo spustiť Posterr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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