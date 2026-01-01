Zľava až do výšky 69 % na Posterr

Nasadiť Posterr jedným kliknutím.

Digitálne plagátové značenie aktuálne prehrávaného obsahu, ktoré premení akýkoľvek prehliadač na displej v štýle kina pre knižnice Plex.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Posterr jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Posterr

Posterr je open-source aplikácia Node.js, ktorá napodobňuje digitálne plagátové tabule, ktoré sa nachádzajú vo vestibuloch kín. Číta aktuálny stav vášho Plex Media Servera a zobrazuje aktuálne prehrávaný titul, výbery na požiadanie z vybraných knižníc a pripravované vydania stiahnuté zo Sonarr, Radarr a Readarr.

Self-hosting Posterr na VPS udržiava zobrazenie vždy dostupné z akéhokoľvek prehliadača, telefónu, tabletu, Fire Sticku alebo nástenného displeja — bez toho, aby sa musel spoliehať na to, že domáci počítač je zapnutý. Pripája sa k Plexu a arr stacku cez sieť, takže funguje bez ohľadu na to, či vaše mediálne služby bežia na rovnakom VPS alebo na vzdialenom domácom serveri.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Posterr

Displej práve prehrávaného

Zobrazuje živé plagáty filmov, TV relácií a hudby s dĺžkou trvania, štúdiom, hodnotením obsahu a indikátorom priebehu prispôsobeným prekódovaniu.

Snímky „Už čoskoro“

Sťahuje nadchádzajúce filmy z Radarr, epizódy a premiéry sérií zo Sonarr a nové knihy z Readarr.

Výbery z knižnice na požiadanie

Strieda náhodné tituly z vybraných knižníc Plex, aby obrazovka zostala zaujímavá, aj keď sa nič nestreamuje.

Pripravené na viacero obrazoviek

Automaticky sa škáluje z 320px až do 4K, podporuje orientáciu na výšku alebo na šírku a zahŕňa časovač vypnutia s ovládaním monitora CEC.

Vlastné snímky a motívy

Zakomponujte svoje vlastné obrázky, grafiku pozadia a témy, alebo vložte externé webové stránky ako ďalšie rotujúce snímky.

Drobnosti a Awtrix

Spustite vstavaný filmový vedomostný kvíz medzi snímkami a zrkadlite údaje o aktuálne prehrávanom obsahu na Awtrix LED maticové displeje.

Prečo spustiť Posterr na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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