Nasadiť Joomla jedným kliknutím.
Výkonný open-source CMS na tvorbu dynamických webových stránok, portálov a webových aplikácií s viacjazyčnou podporou.
Vyberte si VPS plán pre Joomla
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Joomla
Joomla je vyspelý systém na správu obsahu (CMS) s otvoreným zdrojovým kódom s viac ako 100 miliónmi stiahnutí, ktorý poháňa všetko od osobných blogov a komunitných portálov až po podnikové aplikácie a vládne stránky. Jeho pokročilá správa používateľov, vstavaná viacjazyčná podpora pre viac ako 75 jazykov a tisíce rozšírení z neho robia jednu z najflexibilnejších dostupných platforiem CMS.
Vlastný hosting Joomla na vašom vlastnom VPS vám poskytuje vyhradené zdroje, úplnú kontrolu nad konfiguráciou PHP a MySQL a žiadne obmedzenia zdieľaného hostingu — takže sa vaša stránka škáluje s vaším publikom bez nepredvídateľného výkonu alebo poplatkov za návštevníka.
Kľúčové vlastnosti Joomla
Vstavaný viacjazyčný
Spravujte obsah vo viac ako 75 jazykoch natívne — bez potreby zásuvných modulov tretích strán, vďaka čomu je ideálny pre medzinárodné podniky a organizácie.
Pokročilé riadenie prístupu
Definujte podrobné povolenia s viacerými používateľskými skupinami a úrovňami prístupu, čo vám umožní presne kontrolovať, kto môže vytvárať, upravovať alebo publikovať obsah.
Tisíce rozšírení
Rozšírte Joomla pomocou šablón, komponentov, modulov a doplnkov z Joomla Extensions Directory, aby ste pridali akúkoľvek funkčnosť, ktorú vaša stránka vyžaduje.
Vstavané SEO nástroje
Generujte priateľské URL, meta popisy a mapy stránok ihneď po vybalení, aby ste zlepšili pozície vo vyhľadávačoch bez ďalších doplnkov.
Verziovanie obsahu
Sledujte každú zmenu článkov a vráťte sa k akejkoľvek predchádzajúcej verzii, čím ochránite váš obsah pred náhodnými úpravami alebo nechcenými revíziami.
Prečo spustiť Joomla na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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