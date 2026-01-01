Nasaďte Watcharr jedným kliknutím.
Zoznam sledovaných položiek s vlastným hostingom pre filmy, seriály, anime a hry s moderným UI a vstavanými používateľskými účtami.
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S čím sa dá postaviť Watcharr
Watcharr je open-source sledovač zoznamov sledovaných položiek, ktorý konsoliduje filmy, televízne seriály, anime a videohry do jednej samo-hostovanej knižnice. Postavený na Go a SvelteKit, sťahuje metadáta z TMDB, IGDB, AniList a Jikan, takže každý záznam prichádza s plagátmi, obsadením a podrobnosťami o epizódach bez manuálneho zadávania.
Samo-hostovanie na vlastnom VPS udržuje vašu históriu sledovania, hodnotenia a aktivitu priateľov mimo služieb tretích strán, ako sú Trakt alebo MyAnimeList. Zabudovaná autentifikácia používateľov, synchronizácia s Jellyfin a Plex a ľahké úložisko SQLite ho robia vhodným pre samostatných sledovačov, domácnosti a malé komunity.
Kľúčové vlastnosti Watcharr
Zjednotené sledovanie hodiniek
Sledujte filmy, televízne relácie, anime a hry vedľa seba v jednej knižnici namiesto žonglovania s oddelenými aplikáciami pre každé médium.
Stav a hodnotenia
Označte záznamy ako naplánované, sledované, dokončené, pozastavené alebo zrušené a priložte osobné 10-bodové hodnotenia a myšlienky ku každému titulu.
Bohaté zdroje metadát
Sťahuje plagáty, obsadenie, zoznamy epizód a dátumy vydania z TMDB, IGDB, AniList a Jikan, aby vaša knižnica zostala presná bez manuálnych úprav.
Vstavaná autentifikácia
Natívne používateľské účty s voliteľným prihlásením cez Jellyfin, Plex a OIDC umožňujú domácnostiam a malým komunitám bezpečne zdieľať inštanciu.
Kanál aktivít a priatelia
Sledujte ostatných používateľov na vašej inštancii, prehliadajte si ich verejné zoznamy a sledujte živý kanál zmien stavu a nových hodnotení.
Odľahčený Go binárny súbor
Jeden kontajner s vloženým SQLite využíva minimálne CPU a pamäť, preto beží pohodlne aj na najmenších VPS plánoch.
Prečo spustiť Watcharr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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