Zľava až do výšky 69 % na Watcharr

Nasaďte Watcharr jedným kliknutím.

Zoznam sledovaných položiek s vlastným hostingom pre filmy, seriály, anime a hry s moderným UI a vstavanými používateľskými účtami.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte Watcharr jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Watcharr

Watcharr je open-source sledovač zoznamov sledovaných položiek, ktorý konsoliduje filmy, televízne seriály, anime a videohry do jednej samo-hostovanej knižnice. Postavený na Go a SvelteKit, sťahuje metadáta z TMDB, IGDB, AniList a Jikan, takže každý záznam prichádza s plagátmi, obsadením a podrobnosťami o epizódach bez manuálneho zadávania.

Samo-hostovanie na vlastnom VPS udržuje vašu históriu sledovania, hodnotenia a aktivitu priateľov mimo služieb tretích strán, ako sú Trakt alebo MyAnimeList. Zabudovaná autentifikácia používateľov, synchronizácia s Jellyfin a Plex a ľahké úložisko SQLite ho robia vhodným pre samostatných sledovačov, domácnosti a malé komunity.

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Kľúčové vlastnosti Watcharr

Zjednotené sledovanie hodiniek

Sledujte filmy, televízne relácie, anime a hry vedľa seba v jednej knižnici namiesto žonglovania s oddelenými aplikáciami pre každé médium.

Stav a hodnotenia

Označte záznamy ako naplánované, sledované, dokončené, pozastavené alebo zrušené a priložte osobné 10-bodové hodnotenia a myšlienky ku každému titulu.

Bohaté zdroje metadát

Sťahuje plagáty, obsadenie, zoznamy epizód a dátumy vydania z TMDB, IGDB, AniList a Jikan, aby vaša knižnica zostala presná bez manuálnych úprav.

Vstavaná autentifikácia

Natívne používateľské účty s voliteľným prihlásením cez Jellyfin, Plex a OIDC umožňujú domácnostiam a malým komunitám bezpečne zdieľať inštanciu.

Kanál aktivít a priatelia

Sledujte ostatných používateľov na vašej inštancii, prehliadajte si ich verejné zoznamy a sledujte živý kanál zmien stavu a nových hodnotení.

Odľahčený Go binárny súbor

Jeden kontajner s vloženým SQLite využíva minimálne CPU a pamäť, preto beží pohodlne aj na najmenších VPS plánoch.

Prečo spustiť Watcharr na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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