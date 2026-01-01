Nasadiť Photoview inštaláciou na jedno kliknutie.
Samo-hostená fotogaléria, ktorá zrkadlí štruktúru vášho súborového systému a nikdy nemodifikuje vaše pôvodné súbory.
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S čím sa dá postaviť Photoview
Photoview je rýchla, samo-hostovaná fotogaléria vytvorená pre fotografov a rodiny, ktoré chcú mať svoje spomienky na infraštruktúre, ktorú kontrolujú. Číta priamo z vašej existujúcej adresárovej štruktúry — žiadny proces importu, žiadna reorganizácia súborov — a automaticky generuje miniatúry a náhľady na vašom vlastnom serveri.
Na rozdiel od cloudových fotoslužieb, Photoview uchováva vaše originály nedotknuté a súkromné. Súbory RAW, metadáta EXIF, GPS súradnice a rozpoznávanie tváre fungujú bez odoslania jedinej fotografie službe tretej strany. Každý používateľ získa vlastnú cestu k knižnici, vďaka čomu je vhodný pre domácnosti alebo malé tímy zdieľajúce jeden server.
Kľúčové vlastnosti Photoview
Albumy zrkadlené súborovým systémom
Vaša existujúca štruktúra adresárov sa automaticky stane štruktúrou albumov – žiadny import, žiadna reorganizácia, žiadne uzamknutie.
Podpora súborov RAW
Natívne prehliada a zobrazuje náhľady RAW formátov fotoaparátov prostredníctvom Darktable, aby fotografi videli svoju celú knižnicu bez konverzie.
Rozpoznávanie tváre
Automaticky detekuje a zoskupuje fotografie tej istej osoby, čo uľahčuje nájdenie všetkých fotografií konkrétneho jednotlivca spomedzi tisícok obrázkov.
EXIF a GPS metadáta
Zobrazuje nastavenia fotoaparátu, údaje o objektíve a informácie o polohe pre každú fotografiu, s voliteľným zobrazením mapy s podporou Mapbox.
Zabezpečiť zdieľanie
Generujte verejné odkazy na zdieľanie pre jednotlivé fotografie alebo celé albumy, s voliteľnou ochranou heslom pre kontrolovaný externý prístup.
Viacpoužívateľské knižnice
Každý používateľský účet je priradený k vlastnej ceste k adresáru na serveri, čo umožňuje udržiavať členov rodiny alebo spolupracovníkov v oddelených knižniciach v rámci jednej inštancie.
Prečo spustiť Photoview na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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