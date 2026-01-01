Nasadiť Moodist jedným kliknutím.
Open-source mixér ambientných zvukov s 84 vybranými zvukovými scenériami a vstavanými nástrojmi na zvýšenie produktivity na sústredenie a relaxáciu.
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S čím sa dá postaviť Moodist
Moodist je open-source mixér ambientných zvukov, ktorý vám umožňuje vrstviť vybrané zvukové scenérie a vytvoriť tak dokonalé zvukové prostredie pre sústredenie, relaxáciu alebo kreatívnu prácu. S 84 starostlivo vybranými zvukmi — od dažďa a lesnej atmosféry po hluk kaviarne a varianty bieleho šumu — si môžete vytvoriť vlastné mixy prispôsobené vašej nálade alebo úlohe a uložiť ich ako predvoľby na neskoršie opätovné použitie.
Okrem mixovania zvuku Moodist obsahuje sadu nástrojov na zvýšenie produktivity priamo v rozhraní: časovač Pomodoro, odpočítavací časovač, dychové cvičenia, zoznam úloh a poznámkový blok. Mixy je možné zdieľať prostredníctvom URL, aby sa kolegovia alebo priatelia mohli naladiť na rovnakú zvukovú scenériu. Vlastné hostovanie vám poskytuje súkromnú, vždy dostupnú inštanciu na vašom vlastnom VPS bez závislosti od služby tretej strany.
Kľúčové vlastnosti Moodist
Vrstvové zvukové mixovanie
Kombinujte viacero okolitých zvukov súčasne a upravte jednotlivé úrovne hlasitosti na vytvorenie personalizovanej zvukovej kulisy.
Balík produktivity
Časovač Pomodoro, odpočítavací časovač, dychové cvičenia, zoznam úloh a poznámkový blok sú všetky integrované do rovnakého rozhrania – nie sú potrebné žiadne samostatné aplikácie.
Zdieľateľné mixy
Exportujte svoju aktuálnu zvukovú kulisu ako URL, aby si spoluhráči alebo priatelia mohli okamžite načítať a počúvať rovnaký mix.
Správa predvolieb
Uložte, pomenujte a znova načítajte vaše obľúbené zvukové scenérie, aby ste sa mohli jediným kliknutím vrátiť do správneho prostredia.
Progresívna webová aplikácia
Nainštalujte Moodist na vašu domovskú obrazovku pre offline prístup a pocit natívnej aplikácie na stolných aj mobilných zariadeniach.
Prečo spustiť Moodist na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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