Nasadenie Apache Kvrocks jedným kliknutím.
Disková databáza kľúč-hodnota s protokolom Redis, ktorá ukladá oveľa viac dát na gigabajt RAM než Redis v pamäti.
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S čím sa dá postaviť Apache Kvrocks
Apache Kvrocks je distribuovaná databáza kľúč-hodnota NoSQL, ktorá komunikuje pomocou protokolu Redis RESP, ale uchováva dáta na disku prostredníctvom RocksDB namiesto toho, aby uchovávala celú dátovú sadu v pamäti. Výsledkom je priama náhrada pre akéhokoľvek klienta Redis, ktorá uchováva dramaticky väčšie dátové sady na rovnakom hardvéri, ideálna pre pracovné zaťaženia, kde sa Redis v pamäti stáva príliš drahým.
Kvrocks podporuje všetky hlavné dátové typy Redis, menné priestory s tokenmi pre jednotlivých nájomníkov, asynchrónnu replikáciu binlogu, Redis Sentinel pre prepnutie pri zlyhaní a centrálne spravovaný režim klastra. Samostatné hostovanie Kvrocks na VPS poskytuje aplikáciám trvalé úložisko kompatibilné s Redis s plnou kontrolou nad ladením RocksDB, kompresiou a rozložením úložiska bez cien za spravované služby.
Kľúčové vlastnosti Apache Kvrocks
Kompatibilný s protokolom Redis
Funguje s každou klientskou knižnicou Redis pomocou štandardného protokolu RESP na porte 6666 – reťazce, haše, zoznamy, množiny, usporiadané množiny, streamy a bitmapy sa správajú ako Redis.
Diskové úložisko
Engine RocksDB uchováva celú dátovú sadu na disk, takže kapacita sa škáluje s úložiskom namiesto RAM, často uchováva desiatky krát viac dát na VPS ako Redis.
Menné priestory s tokenmi
Podpora viacnájomných priestorov názvov priraďuje samostatný token každej logickej databáze, takže jednu inštanciu Kvrocks možno bezpečne zdieľať medzi aplikáciami.
Asynchrónna replikácia
Replikácia binlogu v štýle MySQL streamuje zápisy do replík pre škálovanie čítania, zálohovanie a obnovu po havárii bez narušenia primárneho servera.
Klaster a Sentinel
Natívny režim klastra Redis a kompatibilita s Redis Sentinel umožňujú horizontálne zdieľanie a automatické prepnutie pri zlyhaní pomocou existujúcich nástrojov Redis.
Prečo spustiť Apache Kvrocks na Hostingeri
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Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
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