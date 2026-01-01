Nasaďte ITFlow inštaláciou jedným kliknutím.
Platforma PSA s otvoreným zdrojovým kódom pre MSP pokrývajúca IT dokumentáciu, správu tiketov, fakturáciu a správu klientov v jednom systéme.
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S čím sa dá postaviť ITFlow
ITFlow je bezplatná platforma Professional Services Automation (PSA) s otvoreným zdrojovým kódom, vytvorená špeciálne pre poskytovateľov spravovaných služieb (MSP). Konsoliduje IT dokumentáciu, správu tiketov podpory, fakturáciu a vystavovanie faktúr, správu klientov a monitorovanie infraštruktúry do jedného samoobslužného systému — čím eliminuje rozptýlený súbor samostatných nástrojov, ktoré väčšina MSP používa na každodenné operácie.
Samoobslužné hostovanie ITFlow na VPS dáva vášmu podniku plné vlastníctvo každého záznamu klienta, poverenia a finančného dokumentu, bez licenčných poplatkov za technika alebo údajov uchovávaných dodávateľmi SaaS tretích strán. Pri prvom prístupe vás sprievodca nastavením prevedie vytvorením profilu vašej spoločnosti a účtu správcu predtým, ako sa systém otvorí pre prácu s klientmi.
Kľúčové vlastnosti ITFlow
IT dokumentačné centrum
Centralizujte klientske aktíva, prihlasovacie údaje, domény, SSL certifikáty a sieťovú dokumentáciu v prehľadnej, štruktúrovanej znalostnej báze.
Správa tiketov a helpdesk
Spravujte lístky podpory od vytvorenia po vyriešenie s analýzou e-mailov na lístky, sledovaním SLA a zaznamenávaním času technikov.
Účtovanie a fakturácia
Generujte cenové ponuky, posielajte faktúry, sledujte výdavky a monitorujte príjmy z vstavaného účtovného prehľadu bez samostatného fakturačného nástroja.
Doména a SSL upozornenia
Automaticky monitoruje dátumy vypršania platnosti pre klientske domény a SSL certifikáty a odosiela upozornenia predtým, ako sa obnovenia stanú kritickými.
Klientsky portál
Klienti sa prihlasujú na značkový samoobslužný portál, aby si pozreli svoje otvorené požiadavky, zdieľané dokumenty a faktúry.
Sledovanie dodávateľov a licencií
Zaznamenajte softvérové licencie, kontakty na dodávateľov a dátumy obnovenia spolu s klientskymi aktívami, ku ktorým patria.
Prečo spustiť ITFlow na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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