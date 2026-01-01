Nasadiť Paisa jednoklikovou inštaláciou.
Open-source sledovač osobných financií s využitím podvojného účtovníctva pre kompletný prehľad o aktívach, výdavkoch a čistom majetku.
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S čím sa dá postaviť Paisa
Paisa je samo-hostovaný osobný finančný sledovač postavený na modeli podvojného účtovníctva. Poskytuje vám presný a úplný obraz o vašich financiách — aktívach, pasívach, príjmoch, výdavkoch a čistom majetku — sledovaných pomocou žurnálových súborov v obyčajnom texte, ktoré úplne vlastníte. Na rozdiel od cloudových finančných aplikácií, všetky vaše dáta zostávajú na vašom vlastnom serveri bez poplatkov za predplatné a bez toho, aby k vašim finančným záznamom pristupovala tretia strana.
Webové rozhranie transformuje váš účtovný žurnál na interaktívne dashboardy: rozdelenie výdavkov podľa kategórií, grafy alokácie aktív, projekcie cieľov pre dôchodok a sledovanie návratnosti investícií pre podielové fondy a akcie. Podpora viacerých mien spracováva financie rozložené v rôznych krajinách alebo triedach aktív.
Kľúčové vlastnosti Paisa
Podvojné účtovníctvo
Každá transakcia je zaznamenaná so zodpovedajúcimi debetnými a kreditnými položkami, čo vám poskytuje matematicky presné sledovanie, ktoré automaticky zachytáva chyby.
Prehľad čistej hodnoty
Jednotný pohľad zhromažďuje všetky aktíva a pasíva v priebehu času a ukazuje, ako sa vaša celková finančná pozícia mení mesiac po mesiaci.
Sledovanie návratnosti investícií
Sledujte výkonnosť podielových fondov a akcií pomocou výpočtov XIRR, aby ste vždy poznali skutočnú ročnú návratnosť každej investície.
Analýza rozpočtu vs. skutočnosti
Porovnajte plánované výdavky so skutočnými nákladmi podľa kategórie, aby ste zistili, kam vaše peniaze skutočne idú, v porovnaní s tým, kam ste ich plánovali minúť.
Textové dátové súbory
Všetky finančné údaje sú uložené v ľuďmi čitateľných žurnálových súboroch, ktoré môžete upravovať, spravovať verzie a zálohovať nezávisle od aplikácie.
Prečo spustiť Paisa na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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