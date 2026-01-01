Zľava až do výšky 69 % na Paisa

Nasadiť Paisa jednoklikovou inštaláciou.

Open-source sledovač osobných financií s využitím podvojného účtovníctva pre kompletný prehľad o aktívach, výdavkoch a čistom majetku.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadiť Paisa jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Paisa

Paisa je samo-hostovaný osobný finančný sledovač postavený na modeli podvojného účtovníctva. Poskytuje vám presný a úplný obraz o vašich financiách — aktívach, pasívach, príjmoch, výdavkoch a čistom majetku — sledovaných pomocou žurnálových súborov v obyčajnom texte, ktoré úplne vlastníte. Na rozdiel od cloudových finančných aplikácií, všetky vaše dáta zostávajú na vašom vlastnom serveri bez poplatkov za predplatné a bez toho, aby k vašim finančným záznamom pristupovala tretia strana.

Webové rozhranie transformuje váš účtovný žurnál na interaktívne dashboardy: rozdelenie výdavkov podľa kategórií, grafy alokácie aktív, projekcie cieľov pre dôchodok a sledovanie návratnosti investícií pre podielové fondy a akcie. Podpora viacerých mien spracováva financie rozložené v rôznych krajinách alebo triedach aktív.

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Kľúčové vlastnosti Paisa

Podvojné účtovníctvo

Každá transakcia je zaznamenaná so zodpovedajúcimi debetnými a kreditnými položkami, čo vám poskytuje matematicky presné sledovanie, ktoré automaticky zachytáva chyby.

Prehľad čistej hodnoty

Jednotný pohľad zhromažďuje všetky aktíva a pasíva v priebehu času a ukazuje, ako sa vaša celková finančná pozícia mení mesiac po mesiaci.

Sledovanie návratnosti investícií

Sledujte výkonnosť podielových fondov a akcií pomocou výpočtov XIRR, aby ste vždy poznali skutočnú ročnú návratnosť každej investície.

Analýza rozpočtu vs. skutočnosti

Porovnajte plánované výdavky so skutočnými nákladmi podľa kategórie, aby ste zistili, kam vaše peniaze skutočne idú, v porovnaní s tým, kam ste ich plánovali minúť.

Textové dátové súbory

Všetky finančné údaje sú uložené v ľuďmi čitateľných žurnálových súboroch, ktoré môžete upravovať, spravovať verzie a zálohovať nezávisle od aplikácie.

Prečo spustiť Paisa na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

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