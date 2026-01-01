Nasadiť Diun inštaláciou jedným kliknutím.
Nenáročný nástroj, ktorý monitoruje Docker obrazy na aktualizácie a posiela upozornenia na váš preferovaný kanál.
Vyberte si VPS plán pre Diun
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) je ľahký nástroj CLI, ktorý sleduje vaše Docker obrazy a upozorní vás v momente, keď je nová verzia publikovaná do registra. Podporuje Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay a súkromné registre, kontrolujúc ich podľa konfigurovateľného cron plánu s rozptylom na rozloženie záťaže.
Vlastné hostovanie Diun na vašom VPS znamená, že beží nepretržite popri vašich kontajneroch, s plným prístupom k Docker socketu pre automatické objavovanie kontajnerov. Vy vlastníte smerovanie upozornení — Slack, Discord, e-mail, webhooky a ďalšie — bez odosielania metadát obrazov tretím monitorovacím službám.
Kľúčové vlastnosti Diun
Automatické monitorovanie obrazu
Predvolene objavuje a sleduje všetky spustené kontajnery, takže nové nasadenia sú sledované bez akejkoľvek manuálnej konfigurácie.
Flexibilné oznámenia
Podporuje Slack, Discord, e-mail, webhooky a ďalšie kanály, aby sa upozornenia na aktualizácie dostali k vášmu tímu, nech už pracuje kdekoľvek.
Plánovanie založené na Cron-e
Kontroly sa vykonávajú podľa konfigurovateľného plánu s voliteľným rozptylom, aby sa predišlo preťaženiu registrov počas špičky.
Viacregistrová podpora
Funguje s Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay a súkromnými registrami, pokrývajúc celé vaše prostredie obrazov kontajnerov.
Prečo spustiť Diun na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.