Nasadiť ImmuDB inštaláciou jedným kliknutím.
Nemeniteľná databáza odolná voči neoprávneným zásahom s kryptografickým overením pre auditovateľnú integritu dát.
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S čím sa dá postaviť ImmuDB
ImmuDB je open-source, nemenná databáza napísaná v Go, ktorá uchováva celú históriu všetkých zmien údajov. Každý zápis je kryptograficky overený, čo znemožňuje zmeniť alebo vymazať záznamy bez detekcie – čím vám poskytuje auditnú stopu odolnú voči manipulácii už od návrhu.
Nasaditeľná ako samostatný server, ImmuDB podporuje dátové modely kľúč-hodnota, SQL a dokumentové a dodáva sa so vstavanou webovou konzolou na prehliadanie údajov a správu používateľov. Vlastné hostovanie vám dáva plnú kontrolu nad citlivými auditnými záznamami, záznamami o súlade a históriou transakcií na vašej vlastnej infraštruktúre bez externých závislostí.
Kľúčové vlastnosti ImmuDB
Úložisko s indikáciou manipulácie
Každý záznam je prepojený prostredníctvom kryptografických hašov, takže akákoľvek úprava alebo vymazanie je okamžite zistiteľné klientmi alebo audítormi.
Viacmodelová podpora
Dopytujte dáta pomocou rozhraní kľúč-hodnota, SQL alebo dokumentových rozhraní – všetky zdieľajúce rovnaký nemenný úložný mechanizmus bez migrácií schémy medzi modelmi.
Vstavaná webová konzola
Integrované webové UI na porte 8080 vám umožňuje prehliadať databázy, spúšťať SQL dotazy a spravovať používateľov bez inštalácie ďalších nástrojov.
Kryptografické overenie
Klienti môžu nezávisle overiť integritu akejkoľvek hodnoty, ktorú prečítajú, pomocou dôkazov Merkleho stromu, čím sa eliminuje potreba slepo dôverovať serveru.
Kompletná história auditu
Všetky verzie každého kľúča sú trvalo uchovávané, čo poskytuje tímom pre dodržiavanie predpisov a audítorom úplný, overiteľný reťazec úschovy pre každý dátový bod.
Prečo spustiť ImmuDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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