Nasaďte Matomo inštaláciou jedným kliknutím.
Vedúca open-source platforma pre webovú analytiku, ktorej dôveruje viac ako 1 milión webových stránok s úplným vlastníctvom údajov a súladom s GDPR.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Matomo
Matomo je popredná open-source platforma na webovú analýzu na svete, ktorú používa viac ako 1 milión webových stránok vo viac ako 190 krajinách. Ako alternatíva k Google Analytics s prioritou ochrany súkromia poskytuje podrobné analýzy návštevníkov, sledovanie konverzií, tepelné mapy, nahrávky relácií a A/B testovanie, pričom 100 % vašich údajov zostáva na vašej vlastnej infraštruktúre. Žiadne tretie strany nedostávajú vaše údaje o návštevníkoch a sledovanie zostáva presné, aj keď blokátory reklám blokujú skripty cloudovej analýzy.
Vlastné hostovanie Matomo na vašom VPS znamená neobmedzený počet webových stránok, žiadne poplatky za návštevníka a úplnú zhodu s GDPR, HIPAA a inými predpismi o rezidencii údajov – čo z neho robí analytickú platformu voľby pre organizácie, ktoré nemôžu posielať údaje o návštevníkoch externým dodávateľom.
Kľúčové vlastnosti Matomo
Úplné vlastníctvo údajov
Všetky údaje o návštevníkoch zostávajú na vašej infraštruktúre — žiadne zdieľanie s tretími stranami, žiadne profilovanie reklamnými sieťami a žiadny prístup dodávateľov k vašej analytike.
Súlad s GDPR
Vstavané nástroje na ochranu súkromia, správu súhlasov a anonymizáciu údajov zjednodušujú dodržiavanie predpisov.
Sledovanie konverzií
Merajte ciele, lieviky a atribúciu naprieč celou cestou návštevníka, aby ste pochopili, čo vedie ku konverziám.
Tepelné mapy a nahrávky relácií
Zistite, kde používatelia klikajú, posúvajú sa a váhajú, pomocou vizuálnych tepelných máp a zaznamenaných relácií prehliadania.
E-commerce analytika
Sledujte príjmy, výkonnosť produktov, opustenie košíka a celoživotnú hodnotu zákazníka pomocou špecializovaných e-commerce reportov.
Neobmedzené webové stránky
Sledujte toľko webových stránok, koľko potrebujete, z jednej inštancie Matomo bez poplatkov za jednotlivé stránky alebo vylepšení plánu.
Prečo spustiť Matomo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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