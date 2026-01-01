Nasaďte DeepWiki Open inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source generátor wiki s AI, ktorý premení akékoľvek úložisko GitHub, GitLab alebo Bitbucket na interaktívnu dokumentačnú stránku.
Vyberte si VPS plán pre DeepWiki Open
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť DeepWiki Open
DeepWiki Open je samostatne hostiteľná implementácia pôvodného konceptu DeepWiki, ktorá automaticky transformuje verejné alebo súkromné úložiská kódu na krásne usporiadané, navigovateľné wiki. Analyzuje vašu kódovú základňu, generuje komplexné vysvetlenia architektúry a modulov a vykresľuje interaktívne diagramy, ktoré ukazujú, ako sa komponenty spájajú — čím tímom ušetrí hodiny manuálnej dokumentačnej práce.
Samostatné hostenie DeepWiki Open udržiava proprietárny zdrojový kód, vloženia a generovanú dokumentáciu na infraštruktúre, ktorú ovládate. Používate vlastné kľúče poskytovateľa LLM pre Google Gemini, OpenAI alebo OpenRouter, takže platíte len za inferenciu, ktorú používate, a vyhnete sa posielaniu súkromných úložísk cez SaaS tretej strany.
Kľúčové vlastnosti DeepWiki Open
Automatické generovanie wiki
Nasmerujte ho na akékoľvek úložisko GitHub, GitLab alebo Bitbucket a získajte štruktúrovanú, viacstránkovú wiki bez napísania jediného riadku dokumentácie ručne.
Vizuálne architektonické diagramy
Diagramy Mermaid sa generujú spolu s textom na vizualizáciu toku dát, vzťahov modulov a ciest volaní, aby čitatelia rýchlejšie pochopili kódovú základňu.
Prineste si vlastný LLM
Pripojte modely Google Gemini, OpenAI, OpenRouter alebo lokálne modely Ollama, aby ste mali kontrolu nad kvalitou modelu aj nad cenou za token.
Podpora súkromného repozitára
Overte sa pomocou osobných prístupových tokenov na analýzu súkromných úložísk na infraštruktúre, ktorú vlastníte, čím udržíte proprietárny kód mimo služieb tretích strán.
Vstavaná funkcia dopytovania
Dopytujte sa v indexovanom repozitári v prirodzenom jazyku s generovaním rozšíreným o vyhľadávanie, ktoré zakladá odpovede na skutočnom zdrojovom kóde, nie na halucinovaných odhadoch.
Voliteľné riadenie prístupu
Povoľte požiadavku na autorizačný kód na obmedzenie prístupu k generátoru wiki pri spustení na verejne dostupnej doméne.
Prečo spustiť DeepWiki Open na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.