Nasadenie withoutbg jedným kliknutím.
Samohostovaný nástroj na odstránenie pozadia s AI, ktorý spracováva obrázky lokálne bez závislosti na cloude alebo poplatkov za obrázok.
Vyberte si VPS plán pre withoutbg
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť withoutbg
withoutbg je samoobslužná aplikácia na odstraňovanie pozadia s podporou AI, ktorá spúšťa štvorstupňový modelový pipeline ONNX úplne na vašom vlastnom serveri. Poskytuje webové rozhranie s funkciou drag-and-drop na odstraňovanie pozadia z produktových fotografií, portrétov a marketingových obrázkov — bez odosielania súborov do cloudovej služby alebo platenia poplatkov za obrázok. Tento pipeline kombinuje segmentáciu ISNet, navádzanie Depth Anything V2, Focus Matting a model rafinéra na vytvorenie čistých výsledkov s transparentným pozadím len z inferencie CPU.
Všetky váhy modelu sú zabalené vo vnútri obrazu Docker, takže nie je potrebné nič konfigurovať okrem nasadenia kontajnera — žiadne sťahovanie modelov, nevyžaduje sa GPU, žiadne externé volania API na ceste spracovania.
Kľúčové vlastnosti withoutbg
Lokálny AI model pipeline
Spúšťa všetko spracovanie odstraňovania pozadia na vašom vlastnom serveri pomocou pribalených modelov ONNX – žiadny obrázok sa nikdy neposiela do externej cloudovej služby.
Štvorstupňové spracovanie
Segmentácia ISNet, navádzanie Depth Anything V2, Focus Matting a zdokonaľovací model spolupracujú na vytvorenie čistých okrajov na vlasoch, srsti a zložitých objektoch.
Nevyžaduje sa GPU
ONNX inferencia na báze CPU znamená, že akýkoľvek štandardný VPS môže spustiť celý modelový pipeline bez GPU hardvéru alebo nastavenia CUDA.
Drag-and-drop webové používateľské rozhranie
Rozhranie na báze Reactu umožňuje používateľom presúvať obrázky a sťahovať výsledky s priehľadným pozadím vo formáte PNG, JPEG alebo WebP bez akejkoľvek konfigurácie.
Bez poplatkov za obrázok
Samohosting eliminuje poplatky za jednotlivé obrázky z rozhraní API na odstránenie pozadia SaaS – spracujte neobmedzený počet obrázkov za pevnú cenu VPS.
Prečo spustiť withoutbg na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.