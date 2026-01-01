Nasaďte Indico jednoklikovou inštaláciou.
Open-source systém na správu konferencií a podujatí vyvinutý v CERN-e pre akademické a vedecké komunity.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Indico
Indico je platforma na správu podujatí s bohatými funkciami, vytvorená v CERN-e – rodisku webu – na koordináciu všetkého od malých seminárov po globálne vedecké konferencie s tisíckami účastníkov. Zabezpečuje podávanie abstraktov a recenzné konanie, viacstopové programy, zborníky príspevkov, rezervácie miestností, registráciu, platby a tlač odznakov v jednom integrovanom systéme.
Vlastné hostovanie Indico na vašom VPS uchováva citlivé údaje účastníkov, abstrakty a akademické príspevky na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, vyhýba sa poplatkom za SaaS za každú udalosť pre veľké konferencie a umožňuje vám prispôsobiť témy, pluginy a autentifikáciu tak, aby zodpovedali inštitucionálnym požiadavkám.
Kľúčové vlastnosti Indico
Manažment konferencií
Plánujte viacdňové, viacstopové konferencie so štruktúrovanými časovými harmonogramami, predsedami sekcií a správou rečníkov, vytvorené pre akademické podujatia.
Abstrakty a recenzné konanie
Zbierajte abstrakty, priraďte recenzentov, spúšťajte slepé alebo dvojito slepé recenzné pracovné postupy a publikujte zborníky bez nástrojov tretích strán.
Rezervácia izby
Spravujte zdieľané zasadacie miestnosti v rámci organizácie so zobrazeniami kalendára, opakovanými rezerváciami a schvaľovacími pracovnými postupmi.
Registrácia a platba
Vytvorte vlastné registračné formuláre so zľavovými kódmi, kapacitnými limitmi a platobnými integráciami pre predaj vstupeniek a ubytovanie.
Pluginy a SSO
Rozšírte Indico o Zoom, OAuth, SAML, LDAP a Shibboleth pluginy na integráciu s existujúcimi inštitucionálnymi poskytovateľmi identity.
škála na úrovni CERNu
Navrhnutý na prevádzku celého kalendára podujatí CERN, Indico sa škáluje od jedného seminára až po konferencie s tisíckami účastníkov.
Prečo spustiť Indico na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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