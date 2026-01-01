Nasaďte PrivateGPT jedným kliknutím.
Lokálne hostovaný RAG engine, ktorý vám umožňuje chatovať s vašimi súkromnými dokumentmi pomocou lokálnych LLM — žiadne dáta neopúšťajú váš server.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť PrivateGPT
PrivateGPT je open-source RAG (Retrieval-Augmented Generation) platforma na dopytovanie vašich vlastných dokumentov pomocou lokálnych veľkých jazykových modelov. Nahrajte súbory a pýtajte sa na ne — systém načíta najrelevantnejšie pasáže a použije lokálny LLM na generovanie presných, citovaných odpovedí bez odosielania akýchkoľvek údajov externým API alebo cloudovým službám.
Toto nasadenie používa Ollama na spustenie inferencie výlučne na CPU, vďaka čomu je praktické na akomkoľvek VPS bez GPU. Pri prvom spustení Ollama automaticky stiahne Llama 3.1 8B a model na vkladanie textu — nie je potrebný žiadny účet HuggingFace ani kľúč API. Následné spustenia sú rýchle. Vlastné hostovanie uchováva vaše dokumenty, dopyty a históriu konverzácií na infraštruktúre, ktorú plne kontrolujete.
Kľúčové vlastnosti PrivateGPT
100 % koncepčne súkromný
Všetky inferencie prebiehajú lokálne prostredníctvom Ollamy – dokumenty, dotazy a odpovede sa nikdy nedotknú externých API ani cloudových služieb.
Príjem dokumentov
Nahrajte súbory PDF, textové súbory, tabuľky a ďalšie; systém ich rozdelí na časti a vloží do lokálneho vektorového úložiska pre sémantické vyhľadávanie.
Odpovede poháňané RAG-om
Každá odpoveď najprv načíta najrelevantnejšie pasáže dokumentu, zakladajúc odpovede na vašom skutočnom obsahu namiesto vymyslených vedomostí.
Viaceré režimy dotazov
Prepínajte medzi RAG chatom, vyhľadávaním v celom dokumente, bežným LLM chatom a sumarizáciou z rovnakého rozhrania bez akejkoľvek rekonfigurácie.
Inferencia bez GPU
Beží výhradne na CPU cez Ollama – nevyžaduje sa žiadna GPU ani CUDA, vďaka čomu je možné ho nasadiť na akýkoľvek štandardný VPS plán.
Vstavané webové používateľské rozhranie (UI)
Rozhranie založené na Gradio na nahrávanie dokumentov, kladenie otázok a správu spracovaných súborov – bez potreby inštalovať samostatný frontend.
Prečo spustiť PrivateGPT na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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