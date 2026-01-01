Zľava až do výšky 69 % na PrivateGPT

Nasaďte PrivateGPT jedným kliknutím.

Lokálne hostovaný RAG engine, ktorý vám umožňuje chatovať s vašimi súkromnými dokumentmi pomocou lokálnych LLM — žiadne dáta neopúšťajú váš server.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
10,99/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte PrivateGPT jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť PrivateGPT

PrivateGPT je open-source RAG (Retrieval-Augmented Generation) platforma na dopytovanie vašich vlastných dokumentov pomocou lokálnych veľkých jazykových modelov. Nahrajte súbory a pýtajte sa na ne — systém načíta najrelevantnejšie pasáže a použije lokálny LLM na generovanie presných, citovaných odpovedí bez odosielania akýchkoľvek údajov externým API alebo cloudovým službám.

Toto nasadenie používa Ollama na spustenie inferencie výlučne na CPU, vďaka čomu je praktické na akomkoľvek VPS bez GPU. Pri prvom spustení Ollama automaticky stiahne Llama 3.1 8B a model na vkladanie textu — nie je potrebný žiadny účet HuggingFace ani kľúč API. Následné spustenia sú rýchle. Vlastné hostovanie uchováva vaše dokumenty, dopyty a históriu konverzácií na infraštruktúre, ktorú plne kontrolujete.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti PrivateGPT

100 % koncepčne súkromný

Všetky inferencie prebiehajú lokálne prostredníctvom Ollamy – dokumenty, dotazy a odpovede sa nikdy nedotknú externých API ani cloudových služieb.

Príjem dokumentov

Nahrajte súbory PDF, textové súbory, tabuľky a ďalšie; systém ich rozdelí na časti a vloží do lokálneho vektorového úložiska pre sémantické vyhľadávanie.

Odpovede poháňané RAG-om

Každá odpoveď najprv načíta najrelevantnejšie pasáže dokumentu, zakladajúc odpovede na vašom skutočnom obsahu namiesto vymyslených vedomostí.

Viaceré režimy dotazov

Prepínajte medzi RAG chatom, vyhľadávaním v celom dokumente, bežným LLM chatom a sumarizáciou z rovnakého rozhrania bez akejkoľvek rekonfigurácie.

Inferencia bez GPU

Beží výhradne na CPU cez Ollama – nevyžaduje sa žiadna GPU ani CUDA, vďaka čomu je možné ho nasadiť na akýkoľvek štandardný VPS plán.

Vstavané webové používateľské rozhranie (UI)

Rozhranie založené na Gradio na nahrávanie dokumentov, kladenie otázok a správu spracovaných súborov – bez potreby inštalovať samostatný frontend.

Prečo spustiť PrivateGPT na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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