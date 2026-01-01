Nasadenie Euro-Office DocumentServer jedným kliknutím.
Európsky suverénny, samoobslužný kancelársky balík pre kolaboratívne úpravy dokumentov, tabuliek a prezentácií v prehliadači.
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S čím sa dá postaviť Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer je open-source online kancelársky balík, ktorý prináša prehliadačové kolaboratívne úpravy formátov DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP a PDF do vašej vlastnej infraštruktúry. Postavený na kódovej základni ONLYOFFICE DocumentServer s licenciou AGPL a premenovaný pre európsku digitálnu suverenitu, slúži ako priamo použiteľný kolaboratívny editačný backend pre platformy ako Nextcloud a ownCloud.
Vlastné hostovanie Euro-Office DocumentServer udržiava každý dokument, editačnú reláciu a integračné volanie vo vašom VPS — žiadny cloud tretej strany sa nedotýka obsahu. Autentifikácia pomocou JWT tokenu zabezpečuje API štandardne a pribalené nasadenie dodáva PostgreSQL, RabbitMQ a Redis predkonfigurované pre editačný server pripravený na produkciu.
Kľúčové vlastnosti Euro-Office DocumentServer
Suverénny od návrhu
Európou vedený AGPL fork zameraný na digitálnu suverenitu — každý dokument, záznam a riadok databázy zostáva na infraštruktúre, ktorú ovládate.
Spoločná úprava v reálnom čase
Viacerí používatelia upravujú ten istý dokument, tabuľku alebo prezentáciu súčasne s živými kurzormi, komentármi a sledovanými zmenami.
Kompatibilita s MS Office
Otvorí a uloží DOCX, XLSX a PPTX s verným zachovaním rozloženia, s natívnou podporou pre ODT, ODS a ODP.
Bezpečnosť JWT API
Validácia JSON Web Tokenu chráni každé volanie API, takže len autorizované integrácie a klienti sa môžu pripojiť k editačnému serveru.
Integrácia Nextcloud
Backend pre okamžité kolaboratívne úpravy pre Nextcloud, ownCloud a iné platformy, ktoré už podporujú konektory ONLYOFFICE.
Úprava PDF a formulárov
Upravujte súbory PDF a vytvárajte vyplniteľné formuláre PDF priamo v prehliadači, bez potreby ďalšieho softvéru alebo doplnkov.
Prečo spustiť Euro-Office DocumentServer na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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