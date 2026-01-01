Zľava až do výšky 69 % na Euro-Office DocumentServer

Nasadenie Euro-Office DocumentServer jedným kliknutím.

Európsky suverénny, samoobslužný kancelársky balík pre kolaboratívne úpravy dokumentov, tabuliek a prezentácií v prehliadači.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
10,99/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie Euro-Office DocumentServer jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Euro-Office DocumentServer

69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Euro-Office DocumentServer

Euro-Office DocumentServer je open-source online kancelársky balík, ktorý prináša prehliadačové kolaboratívne úpravy formátov DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP a PDF do vašej vlastnej infraštruktúry. Postavený na kódovej základni ONLYOFFICE DocumentServer s licenciou AGPL a premenovaný pre európsku digitálnu suverenitu, slúži ako priamo použiteľný kolaboratívny editačný backend pre platformy ako Nextcloud a ownCloud.

Vlastné hostovanie Euro-Office DocumentServer udržiava každý dokument, editačnú reláciu a integračné volanie vo vašom VPS — žiadny cloud tretej strany sa nedotýka obsahu. Autentifikácia pomocou JWT tokenu zabezpečuje API štandardne a pribalené nasadenie dodáva PostgreSQL, RabbitMQ a Redis predkonfigurované pre editačný server pripravený na produkciu.

Začať
S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Euro-Office DocumentServer

Suverénny od návrhu

Európou vedený AGPL fork zameraný na digitálnu suverenitu — každý dokument, záznam a riadok databázy zostáva na infraštruktúre, ktorú ovládate.

Spoločná úprava v reálnom čase

Viacerí používatelia upravujú ten istý dokument, tabuľku alebo prezentáciu súčasne s živými kurzormi, komentármi a sledovanými zmenami.

Kompatibilita s MS Office

Otvorí a uloží DOCX, XLSX a PPTX s verným zachovaním rozloženia, s natívnou podporou pre ODT, ODS a ODP.

Bezpečnosť JWT API

Validácia JSON Web Tokenu chráni každé volanie API, takže len autorizované integrácie a klienti sa môžu pripojiť k editačnému serveru.

Integrácia Nextcloud

Backend pre okamžité kolaboratívne úpravy pre Nextcloud, ownCloud a iné platformy, ktoré už podporujú konektory ONLYOFFICE.

Úprava PDF a formulárov

Upravujte súbory PDF a vytvárajte vyplniteľné formuláre PDF priamo v prehliadači, bez potreby ďalšieho softvéru alebo doplnkov.

Prečo spustiť Euro-Office DocumentServer na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
Začať
Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀

Noel
Noel

Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.

Omkar
Omkar

Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.

Sylvain
Sylvain

Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.

Herriman
Herriman

VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.

Martin K
Martin K

Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

Začať

Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie

AFFiNE

AFFiNE

Pracovný priestor typu všetko v jednom spájajúci dokumenty, nástenky a databázy s AI

Nasadiť
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy je AI-poháňaný open-source pracovný priestor a alternatíva Notion

Nasadiť
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistický samo-hostovaný sledovač návykov zameraný na denné kontroly a série

Nasadiť
Zobraziť všetky aplikácie

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.