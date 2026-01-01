Nasaďte JumpServer inštaláciu jedným kliknutím.
Open-source platforma na správu privilegovaného prístupu pre centralizovaný prístup SSH, RDP a k databázam k celej vašej infraštruktúre.
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S čím sa dá postaviť JumpServer
JumpServer je open-source platforma pre správu privilegovaného prístupu (PAM), ktorá poskytuje centralizovanú bránu pre prístup ku všetkým infraštruktúrnym aktívam – serverom, databázam, Kubernetes klastrom a sieťovým zariadeniam. Namiesto distribúcie SSH kľúčov alebo priameho zdieľania hesiel sa tímy autentifikujú cez JumpServer, ktorý proxyuje každé pripojenie, zaznamenáva všetky aktivity a nahráva relácie pre účely auditu a dodržiavania súladu. Prístup je riadený povoleniami založenými na rolách a voliteľnými schvaľovacími pracovnými postupmi.
Vlastné hostovanie JumpServera uchováva všetky nahrávky relácií, protokoly prístupu a uložené poverenia na vašej vlastnej infraštruktúre – čo je kritické pre rámce dodržiavania súladu ako SOX, PCI-DSS a ISO 27001, ktoré vyžadujú auditné záznamy a dôkaz, že prístup k citlivým systémom je kontrolovaný a monitorovaný.
Kľúčové vlastnosti JumpServer
Centralizovaná prístupová brána
Smerujte všetky pripojenia SSH, RDP, VNC a databázové pripojenia cez jeden auditovaný proxy server, čím sa eliminuje priame vystavenie poverovacích údajov inžinierom.
Záznam relácie a prehrávanie
Každá privilegovaná relácia je zaznamenaná a prehrateľná v prehliadači, čo bezpečnostným tímom poskytuje kompletnú forenznú stopu všetkých aktivít infraštruktúry.
Riadenie prístupu na základe rolí
Udeľte používateľom prístup ku konkrétnym aktívam s podrobnými povoleniami a časovo obmedzenými schvaľovacími pracovnými postupmi, aby sa poverenia nikdy nezdieľali priamo.
Viacprotokolová podpora
Spravujte servery Linux cez SSH, počítače so systémom Windows cez RDP alebo VNC, relačné databázy, klastre Kubernetes a sieťové zariadenia z jednej platformy.
Vstavaný trezor poverení
Automaticky ukladá, rotuje a odosiela poverenia, takže používatelia sa pripájajú cez JumpServer bez toho, aby kedykoľvek poznali podkladové heslá.
Prečo spustiť JumpServer na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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