Nasaďte Seerr inštaláciou jedným kliknutím.
Jednotná platforma na vyžiadanie médií pre Jellyfin, Plex a Emby s automatizovaným plnením cez Sonarr a Radarr.
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S čím sa dá postaviť Seerr
Seerr je open-source platforma na vyžiadanie a objavovanie médií, ktorá zjednocuje to najlepšie z Overseerr a Jellyseerr do jednej aplikácie s natívnou podporou pre Jellyfin, Plex a Emby. Používatelia prehliadajú filmy a televízne relácie, odosielajú požiadavky a administrátori ich schvaľujú prostredníctvom prehľadného ovládacieho panela – zatiaľ čo Sonarr a Radarr automaticky spracovávajú samotné sťahovanie.
Samostatné hostovanie Seerr udržuje prihlasovacie údaje mediálneho servera a kľúče API vo vašej vlastnej infraštruktúre, zároveň poskytuje rodine a priateľom prepracovaný spôsob, ako požiadať o obsah bez priameho prístupu k vašim automatizačným nástrojom. Dostupnosť nasadenia VPS 24/7 zaisťuje, že odosielanie požiadaviek a upozornenia fungujú spoľahlivo bez ohľadu na to, či je vaša domáca sieť online.
Kľúčové vlastnosti Seerr
Viacserverová podpora
Funguje s Jellyfin, Plex a Emby vrátane jednotného prihlásenia, takže používatelia sa prihlasujú s rovnakými prihlasovacími údajmi, ktoré používajú pre svoj mediálny server.
Integrácia Sonarr a Radarr
Automaticky odosiela schválené žiadosti do Sonarr pre seriály a Radarr pre filmy, čím sa dokončí celý proces od žiadosti po knižnicu.
Zabránenie duplikácii
Skenuje existujúce mediálne knižnice pred prijatím požiadaviek, čím zabraňuje zbytočnému sťahovaniu obsahu, ktorý je už k dispozícii.
Podrobné oprávnenia
Riadenie prístupu na základe rolí a kvóty požiadaviek pre jednotlivých používateľov umožňujú správcom spravovať, čo môžu používatelia požadovať a ako často.
Viac-kanálové oznámenia
Odosiela upozornenia na schválenie a dostupnosť prostredníctvom Discordu, Telegramu, Slacku, e-mailu a webhookov, aby boli používatelia informovaní o svojich požiadavkách.
Prečo spustiť Seerr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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