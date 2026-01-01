Nasadiť Listmonk jedným kliknutím.
Vysokovýkonný správca bulletinov a zoznamov adries s vlastným hostingom, vytvorený pre milióny odberateľov.
Vyberte si VPS plán pre Listmonk
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Listmonk
Listmonk je rýchla, open-source platforma pre newslettery a mailing listy, postavená v Go pre maximálnu efektivitu. Zvláda milióny odberateľov s minimálnym využitím zdrojov, podporuje pokročilú segmentáciu, personalizáciu a analýzu kampaní a funguje s akýmkoľvek poskytovateľom SMTP. Čisté administrátorské používateľské rozhranie zjednodušuje správu zoznamov a odosielanie kampaní bez prehnanej zložitosti podnikových marketingových nástrojov.
Vlastné hostovanie Listmonk eliminuje poplatky SaaS za e-mail alebo za odberateľa, udržiava vaše údaje o odberateľoch výhradne na vašej vlastnej infraštruktúre a umožňuje vám konfigurovať rýchlosti odosielania a poskytovateľov SMTP presne tak, ako to vyžaduje váš pracovný postup – bez obmedzení platformy alebo závislosti na dodávateľovi.
Kľúčové vlastnosti Listmonk
Segmentácia odberateľov
Vytvárajte cielené kampane segmentovaním odberateľov pomocou vlastných atribútov a dynamických zoznamov založených na dopytoch.
Analytika kampane
Sledujte miery otvorenia, prekliky, nedoručenia a odhlásenia s podrobnými prehľadmi pre jednotlivé kampane.
Viacnásobní poskytovatelia SMTP
Pripojte ľubovoľného poskytovateľa SMTP s prepnutím pri zlyhaní a obmedzením rýchlosti na poskytovateľa na maximalizáciu doručiteľnosti.
Systém šablón
Vytvárajte opakovane použiteľné HTML a obyčajné textové e-mailové šablóny s nahradením premenných pre personalizované kampane.
REST API
Spravujte odberateľov, zoznamy a kampane programovo prostredníctvom komplexného REST API.
Súkromie a Nástroje GDPR
Vstavané nástroje na správu odhlásení, spracovanie nedoručiteľných správ a export údajov pre súlad s predpismi.
Prečo spustiť Listmonk na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.