Nasaďte Fider inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source platforma na spätnú väzbu od zákazníkov na zhromažďovanie požiadaviek na funkcie, organizovanie komunitných hlasovaní a transparentné riadenie produktových plánov.
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S čím sa dá postaviť Fider
Fider je open-source platforma na spätnú väzbu, ktorá prekonáva priepasť medzi produktovými tímami a ich používateľmi. Jej verejný hlasovací portál umožňuje používateľom predkladať nápady, hlasovať za existujúce požiadavky a zapájať sa do diskusií — čím sa zabezpečí, že najhodnotnejšie funkcie budú prioritizované ako prvé. Tímy môžu aktualizovať stavy, komunikovať rozhodnutia o pláne a udržiavať svoju komunitu informovanú počas celého vývojového cyklu.
Samohosting Fideru na vašom VPS udržiava všetky spätné väzby a používateľské dáta pod vašou kontrolou, eliminuje ceny za používateľa z hostovaných alternatív a umožňuje vám prispôsobiť branding a autentifikáciu tak, aby zodpovedali identite vášho produktu.
Kľúčové vlastnosti Fider
Komunitné hlasovanie
Používatelia hlasujú za požiadavky na funkcie, aby produktové tímy mohli objektívne uprednostniť, čo majú ďalej vyvíjať, na základe skutočného dopytu namiesto najhlasnejších hlasov.
Sledovanie stavu
Priraďte stavy — plánované, spustené, dokončené, zamietnuté — aby ste udržali komunitu informovanú o pokroku každého návrhu.
Flexibilné overovanie
Podporuje e-mail, možnosti prihlásenia cez OAuth a SSO, aby sa používatelia mohli zapojiť s minimálnym trením, čím sa zvyšuje miera odosielania a hlasovania.
Vlastné značkovanie
Konfigurovateľné logá, farby a podpora vlastných domén vám umožňujú prezentovať portál spätnej väzby ako bezproblémové rozšírenie vášho vlastného produktu.
E-mailové oznámenia
Automatické oznámenia udržiavajú používateľov zaujatých tým, že ich upozorňujú, keď ich návrhy dostanú hlasy, komentáre alebo aktualizácie stavu.
Prečo spustiť Fider na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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