Zľava až do výšky 69 % na SerpBear

Nasaďte SerpBear inštaláciou jedným kliknutím.

Samohostovaný sledovač pozícií vo vyhľadávačoch na monitorovanie pozícií kľúčových slov v Google, Bing a iných vyhľadávačoch.

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Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte SerpBear inštaláciou jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť SerpBear

SerpBear je open-source SEO sledovač pozícií s vlastným hostingom, ktorý monitoruje, ako sa vaše domény umiestňujú pre zvolené kľúčové slová naprieč Google, Bing, Yahoo, Yandex a DuckDuckGo. Sťahuje denné pozície SERP, zobrazuje históriu hodnotenia a odhaľuje pohyb, aby ste mohli reagovať na zmeny algoritmov, aktualizácie obsahu a aktivitu konkurentov bez platenia poplatkov za kľúčové slovo službe SaaS na sledovanie pozícií.

Vlastné hosťovanie SerpBear na vašom vlastnom VPS vám poskytuje neobmedzené domény a kľúčové slová, voliteľnú integráciu s Google Search Console pre zobrazenia a kliknutia a e-mailové alebo webhook notifikácie, keď sa zmení umiestnenie. Dáta žijú vo vašej infraštruktúre, takže historické archívy pozícií zostávajú vaše namiesto toho, aby zmizli, keď vyprší predplatné SaaS.

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Kľúčové vlastnosti SerpBear

Viacmotorové sledovanie

Sledujte pozície kľúčových slov naprieč Google, Bing, Yahoo, Yandex a DuckDuckGo z jedného ovládacieho panela s grafmi histórie pre jednotlivé kľúčové slová.

Integrácia Search Console

Voliteľné pripojenie Google Search Console pridáva zobrazenia, miery prekliknutia a údaje o objavení ku každému sledovanému kľúčovému slovu.

Mobilné a desktopové SERP-y

Spustite samostatné sledovače pre mobilné a desktopové stránky s výsledkami vyhľadávania (SERP), aby ste zachytili rozdiely v hodnotení špecifické pre zariadenie, ktoré ovplyvňujú reálnu návštevnosť.

Cieľovanie podľa krajiny a mesta

Konfigurujte každé kľúčové slovo s cieľovou krajinou, jazykom a mestom, aby odrážali lokalizované výsledky vyhľadávania namiesto jedného globálneho zobrazenia.

Oznámenia a exporty

E-mailové a webhookové upozornenia sa spúšťajú pri zmenách poradia a exporty CSV napĺňajú externé dashboardy alebo klientske reporty bez manuálneho kopírovania a vkladania.

Kľúčové slová bez obmedzení

Žiadne ceny za kľúčové slovo – sledujte toľko domén a kľúčových slov, koľko vám umožňujú zdroje vášho VPS, bez zvyšovania úrovní predplatného.

Prečo spustiť SerpBear na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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