Nasaďte SerpBear inštaláciou jedným kliknutím.
Samohostovaný sledovač pozícií vo vyhľadávačoch na monitorovanie pozícií kľúčových slov v Google, Bing a iných vyhľadávačoch.
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S čím sa dá postaviť SerpBear
SerpBear je open-source SEO sledovač pozícií s vlastným hostingom, ktorý monitoruje, ako sa vaše domény umiestňujú pre zvolené kľúčové slová naprieč Google, Bing, Yahoo, Yandex a DuckDuckGo. Sťahuje denné pozície SERP, zobrazuje históriu hodnotenia a odhaľuje pohyb, aby ste mohli reagovať na zmeny algoritmov, aktualizácie obsahu a aktivitu konkurentov bez platenia poplatkov za kľúčové slovo službe SaaS na sledovanie pozícií.
Vlastné hosťovanie SerpBear na vašom vlastnom VPS vám poskytuje neobmedzené domény a kľúčové slová, voliteľnú integráciu s Google Search Console pre zobrazenia a kliknutia a e-mailové alebo webhook notifikácie, keď sa zmení umiestnenie. Dáta žijú vo vašej infraštruktúre, takže historické archívy pozícií zostávajú vaše namiesto toho, aby zmizli, keď vyprší predplatné SaaS.
Kľúčové vlastnosti SerpBear
Viacmotorové sledovanie
Sledujte pozície kľúčových slov naprieč Google, Bing, Yahoo, Yandex a DuckDuckGo z jedného ovládacieho panela s grafmi histórie pre jednotlivé kľúčové slová.
Integrácia Search Console
Voliteľné pripojenie Google Search Console pridáva zobrazenia, miery prekliknutia a údaje o objavení ku každému sledovanému kľúčovému slovu.
Mobilné a desktopové SERP-y
Spustite samostatné sledovače pre mobilné a desktopové stránky s výsledkami vyhľadávania (SERP), aby ste zachytili rozdiely v hodnotení špecifické pre zariadenie, ktoré ovplyvňujú reálnu návštevnosť.
Cieľovanie podľa krajiny a mesta
Konfigurujte každé kľúčové slovo s cieľovou krajinou, jazykom a mestom, aby odrážali lokalizované výsledky vyhľadávania namiesto jedného globálneho zobrazenia.
Oznámenia a exporty
E-mailové a webhookové upozornenia sa spúšťajú pri zmenách poradia a exporty CSV napĺňajú externé dashboardy alebo klientske reporty bez manuálneho kopírovania a vkladania.
Kľúčové slová bez obmedzení
Žiadne ceny za kľúčové slovo – sledujte toľko domén a kľúčových slov, koľko vám umožňujú zdroje vášho VPS, bez zvyšovania úrovní predplatného.
Prečo spustiť SerpBear na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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