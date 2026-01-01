Nasadiť GeoServer inštaláciou jedným kliknutím.
Geopriestorový server s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý publikuje mapy a priestorové dáta prostredníctvom štandardov OGC, ako sú WMS, WFS a WCS.
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S čím sa dá postaviť GeoServer
GeoServer je open-source Java server, ktorý vám umožňuje publikovať, zdieľať a upravovať geopriestorové dáta pomocou otvorených štandardov OGC. Číta vektorové a rastrové zdroje z PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF a desiatok ďalších formátov, potom ich sprístupňuje prostredníctvom koncových bodov Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service a Web Processing Service, ktoré môže využívať akýkoľvek GIS klient alebo webová mapovacia knižnica.
Vlastné hostovanie GeoServera na vašom vlastnom VPS udržiava proprietárne súbory dát, štýly vrstiev a prístupové pravidlá v rámci infraštruktúry, ktorú kontrolujete, bez poplatkov za vrstvu a bez obmedzení nahrávania. Administratívna konzola založená na prehliadači vám umožňuje pridávať úložiská, konfigurovať vrstvy a ladiť ukladanie do vyrovnávacej pamäte bez dotyku XML, zatiaľ čo trvalý dátový adresár prežije reštarty a upgrady kontajnerov.
Kľúčové vlastnosti GeoServer
Podpora štandardov OGC
Poskytuje koncové body WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS a OGC API, takže akýkoľvek štandardom vyhovujúci klient GIS alebo webového mapovania sa môže pripojiť bez vlastných adaptérov.
Mnoho dátových zdrojov
Číta PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID a iné vektorové a rastrové formáty z jedného servera.
Vlastné štýlovanie mapy
Štýlujte vrstvy pomocou pravidiel SLD alebo CSS, prezrite si ich naživo v administrátorskej konzole a opätovne použite rovnaké štýly naprieč mapami a dlaždicovými vyrovnávacími pamäťami.
Vstavaná vyrovnávacia pamäť dlaždíc
Integrovaný GeoWebCache predrenderuje a poskytuje mapové dlaždice, takže náročné vrstvy WMS zostávajú rýchle aj pri zaťažení bez dodatočnej služby kešovania.
Administrátorská konzola prehliadača
Nakonfigurujte pracovné priestory, úložiská dát, vrstvy a prístupové pravidlá z webového UI bez úpravy XML alebo reštartovania servera.
Zabezpečený prístup k vrstve
Bezpečnostné pravidlá pre jednotlivé vrstvy a služby s autentifikáciou na základe rolí zabezpečujú, že citlivé súbory údajov sú prístupné len správnym používateľom a klientom.
Prečo spustiť GeoServer na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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