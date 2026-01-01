Nasadiť Ente jedným kliknutím.
Komplexne šifrované, open-source zálohovanie fotografií a videí so zdieľanými albumami a strojovým učením na zariadení.
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S čím sa dá postaviť Ente
Ente je plne open-source, end-to-end šifrovaná služba na fotografie a videá, ktorá kladie súkromie na prvé miesto. Každý súbor je šifrovaný na vašom zariadení predtým, než sa vôbec dostane na server, takže iba vy a ľudia, ktorých výslovne pozvete, môžete vidieť vaše spomienky.
Samohosting Ente na vašom vlastnom VPS vám dáva úplné vlastníctvo základnej databázy a objektového úložiska kompatibilného s S3, pričom si zachováva rovnakých vyleštených webových, mobilných a desktopových klientov, aké používa verejná služba. Rodinné albumy, verejné odkazy, rozpoznávanie tváre na zariadení a neobmedzené úložisko zostávajú pod vašou kontrolou namiesto kontroly tretej strany.
Kľúčové vlastnosti Ente
End-to-end šifrovanie
Každá fotografia a video sú zašifrované na vašom zariadení pomocou kryptograficky auditovaných primitív pred nahraním, takže ani server, ani nikto iný nemôže prečítať vašu knižnicu.
Multiplatformoví klienti
Natívne aplikácie pre iOS a Android, desktopové aplikácie pre macOS, Windows a Linux, plus webová aplikácia udržiavajú vašu knižnicu prístupnú všade s automatickým zálohovaním na pozadí.
Zdieľané rodinné albumy
Vytvorte albumy zdieľané s členmi rodiny alebo odošlite verejné odkazy s voliteľnými heslami a platnosťou, všetko bez odhalenia podkladových súborov v nešifrovanej podobe.
Rozpoznávanie tváre na zariadení
Strojové učenie beží výhradne na strane klienta na zoskupovanie ľudí, detekciu objektov a na zabezpečenie sémantického vyhľadávania bez toho, aby sa nešifrované dáta kedykoľvek odosielali na server.
S3-kompatibilné úložisko
Vstavaný MinIO bucket ukladá objekty lokálne na VPS a môže byť vymenený za Backblaze B2, Wasabi alebo akéhokoľvek poskytovateľa kompatibilného so S3, keď knižnice rastú.
Klienti s otvoreným zdrojovým kódom
Každý komponent, vrátane mobilných a desktopových aplikácií, je s dostupným zdrojovým kódom a nezávisle auditovateľný, aby ste si mohli kryptografiu overiť sami.
Prečo spustiť Ente na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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