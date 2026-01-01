Zľava až do výšky 69 % na HyperDX

Nasaďte HyperDX jednoklikovou inštaláciou.

Open-source platforma pre pozorovateľnosť zjednocujúca logy, trasovania, metriky a záznamy relácií v rozhraní v štýle Datadog.

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7,79/mes.
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Nasaďte HyperDX jednoklikovou inštaláciou.

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KVM 2
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť HyperDX

HyperDX je open-source platforma na pozorovateľnosť, ktorá konsoliduje logy, trasovania, metriky a záznamy relácií v jedinom rozhraní — alternatíva k Datadog a iným komerčným APM nástrojom, ktorú si môžete hostiť sami. Je postavená na ClickHouse pre rýchle dotazy nad telemetriou s vysokou kardinalitou a natívne komunikuje s OpenTelemetry, takže akákoľvek aplikácia inštrumentovaná pomocou OTEL môže posielať dáta bez vlastných exportérov alebo proprietárnych agentov.

Vlastné hostovanie HyperDX na vašom VPS zabraňuje poplatkom za príjem dát za hostiteľa a za GB, ktoré nepredvídateľne rastú s prevádzkou. Logy, trasovania a dáta používateľských relácií — často obsahujúce identifikátory zákazníkov, API payloady a interné systémové detaily — zostávajú na vašej vlastnej infraštruktúre s uchovávaním a prístupom plne kontrolovaným vami.

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Kľúčové vlastnosti HyperDX

Zjednotená pozorovateľnosť

Logy, trasovania, metriky a záznamy relácií sú dostupné v jednom používateľskom rozhraní, aby inžinieri mohli prejsť od neúspešnej požiadavky k jej úplnému spätnému trasovaniu bez prepínania nástrojov.

OpenTelemetry natívny

Prijímajte dáta z akejkoľvek služby inštrumentovanej OpenTelemetry cez OTLP gRPC alebo HTTP – nevyžadujú sa žiadne vlastné exportéry ani proprietárni agenti.

ClickHouse-poháňané dotazy

Postavené na ClickHouse pre vyhľadávanie v zlomkoch sekundy cez logy a trasovania s vysokou kardinalitou, bez kompromisov v oblasti predbežnej agregácie alebo vzorkovania.

Prehrávky relácií

Prehrajte si relácie používateľov frontendu prepojené so sledovaniami backendu, aby ste presne videli, čo používateľ urobil v okamihoch predtým, ako nastala chyba.

Prehľady a upozornenia

Vytvárajte vlastné grafy z akéhokoľvek signálu a spúšťajte upozornenia na vzorce protokolov, chyby sledovania alebo prahové hodnoty metrík prostredníctvom Slacku, PagerDuty alebo webhookov.

Samostatne hostované súkromie

Uchovávajte identifikátory zákazníkov, dátové štruktúry API a detaily interných systémov na vašej vlastnej infraštruktúre bez ceny za hostiteľa alebo za GB.

Prečo spustiť HyperDX na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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