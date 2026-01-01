Nasaďte HyperDX jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma pre pozorovateľnosť zjednocujúca logy, trasovania, metriky a záznamy relácií v rozhraní v štýle Datadog.
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S čím sa dá postaviť HyperDX
HyperDX je open-source platforma na pozorovateľnosť, ktorá konsoliduje logy, trasovania, metriky a záznamy relácií v jedinom rozhraní — alternatíva k Datadog a iným komerčným APM nástrojom, ktorú si môžete hostiť sami. Je postavená na ClickHouse pre rýchle dotazy nad telemetriou s vysokou kardinalitou a natívne komunikuje s OpenTelemetry, takže akákoľvek aplikácia inštrumentovaná pomocou OTEL môže posielať dáta bez vlastných exportérov alebo proprietárnych agentov.
Vlastné hostovanie HyperDX na vašom VPS zabraňuje poplatkom za príjem dát za hostiteľa a za GB, ktoré nepredvídateľne rastú s prevádzkou. Logy, trasovania a dáta používateľských relácií — často obsahujúce identifikátory zákazníkov, API payloady a interné systémové detaily — zostávajú na vašej vlastnej infraštruktúre s uchovávaním a prístupom plne kontrolovaným vami.
Kľúčové vlastnosti HyperDX
Zjednotená pozorovateľnosť
Logy, trasovania, metriky a záznamy relácií sú dostupné v jednom používateľskom rozhraní, aby inžinieri mohli prejsť od neúspešnej požiadavky k jej úplnému spätnému trasovaniu bez prepínania nástrojov.
OpenTelemetry natívny
Prijímajte dáta z akejkoľvek služby inštrumentovanej OpenTelemetry cez OTLP gRPC alebo HTTP – nevyžadujú sa žiadne vlastné exportéry ani proprietárni agenti.
ClickHouse-poháňané dotazy
Postavené na ClickHouse pre vyhľadávanie v zlomkoch sekundy cez logy a trasovania s vysokou kardinalitou, bez kompromisov v oblasti predbežnej agregácie alebo vzorkovania.
Prehrávky relácií
Prehrajte si relácie používateľov frontendu prepojené so sledovaniami backendu, aby ste presne videli, čo používateľ urobil v okamihoch predtým, ako nastala chyba.
Prehľady a upozornenia
Vytvárajte vlastné grafy z akéhokoľvek signálu a spúšťajte upozornenia na vzorce protokolov, chyby sledovania alebo prahové hodnoty metrík prostredníctvom Slacku, PagerDuty alebo webhookov.
Samostatne hostované súkromie
Uchovávajte identifikátory zákazníkov, dátové štruktúry API a detaily interných systémov na vašej vlastnej infraštruktúre bez ceny za hostiteľa alebo za GB.
Prečo spustiť HyperDX na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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