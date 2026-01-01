Zľava až do výšky 69 % na Hermes WebUI

Nasaďte Hermes WebUI jednoklikovou inštaláciou.

Kompletné nasadenie Hermes, ktoré spája agenta Hermes AI s rýchlym samohostovaným webovým chatovacím rozhraním UI.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Hermes WebUI jednoklikovou inštaláciou.

Vyberte si VPS plán pre Hermes WebUI

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Hermes WebUI

Hermes WebUI je ľahká open-source webová aplikácia, ktorá prináša agenta Hermes AI — samo-zlepšujúceho sa, neustále aktívneho agenta od Nous Research — do vášho prehliadača s takmer 1:1 paritou CLI. Táto šablóna spája WebUI spolu s upstream bránou agenta Hermes, takže jedno nasadenie vám poskytne ako chatovacie rozhranie prehliadača, tak aj dlhodobo bežiaceho agenta, ktorý ho poháňa.

Vlastné hostovanie Hermes WebUI na vašom vlastnom VPS uchováva vaše konverzácie, pamäť agenta, zručnosti a kľúče API poskytovateľa na infraštruktúre, ktorú ovládate. Vy si vyberiete poskytovateľov modelov, vy si ponecháte relácie a k agentovi sa dostanete bezpečne z počítača alebo mobilu bez odosielania údajov prostredníctvom SaaS tretej strany.

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Kľúčové vlastnosti Hermes WebUI

Zbalený Agent + WebUI

Dodáva upstream bránu Hermes Agent a WebUI spolu so zdieľaným zväzkom stavu, aby relácie, zručnosti a pamäť prežili reštarty a boli opätovne použité oboma rozhraniami.

Úplná CLI parita

Všetko, čo môžete robiť v termináli Hermes — chat, nástroje, plánovanie, pamäť, zručnosti — je dostupné z rovnakého webového rozhrania.

Trojpanelové rozloženie pracovného priestoru

Relácie a navigácia vľavo, čet v strede a živý prehliadač súborov pracovného priestoru vpravo s vloženými ukážkami.

Streamovanie s kartami nástrojov

Streamovanie tokenov odosielaných serverom, riadkové karty volania nástrojov, Mermaid diagramy, zvýrazňovanie syntaxe a prstenec využitia kontextu zabudovaný v pätičke editora.

PWA s prioritou mobilných zariadení

Responzívne mobilné rozloženie s hamburgerovým menu a dotykovým ovládaním – nainštalujte si ho na svoju domovskú obrazovku a ovládajte Hermes zo svojho telefónu.

Poskytovateľsky agnostické modely

Zapojte kľúče OpenAI, Anthropic, Google alebo OpenRouter pri nasadení a prepínajte medzi modelmi z dynamického rozbaľovacieho zoznamu v UI.

Prečo spustiť Hermes WebUI na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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