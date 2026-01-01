Nasaďte Hermes WebUI jednoklikovou inštaláciou.
Kompletné nasadenie Hermes, ktoré spája agenta Hermes AI s rýchlym samohostovaným webovým chatovacím rozhraním UI.
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S čím sa dá postaviť Hermes WebUI
Hermes WebUI je ľahká open-source webová aplikácia, ktorá prináša agenta Hermes AI — samo-zlepšujúceho sa, neustále aktívneho agenta od Nous Research — do vášho prehliadača s takmer 1:1 paritou CLI. Táto šablóna spája WebUI spolu s upstream bránou agenta Hermes, takže jedno nasadenie vám poskytne ako chatovacie rozhranie prehliadača, tak aj dlhodobo bežiaceho agenta, ktorý ho poháňa.
Vlastné hostovanie Hermes WebUI na vašom vlastnom VPS uchováva vaše konverzácie, pamäť agenta, zručnosti a kľúče API poskytovateľa na infraštruktúre, ktorú ovládate. Vy si vyberiete poskytovateľov modelov, vy si ponecháte relácie a k agentovi sa dostanete bezpečne z počítača alebo mobilu bez odosielania údajov prostredníctvom SaaS tretej strany.
Kľúčové vlastnosti Hermes WebUI
Zbalený Agent + WebUI
Dodáva upstream bránu Hermes Agent a WebUI spolu so zdieľaným zväzkom stavu, aby relácie, zručnosti a pamäť prežili reštarty a boli opätovne použité oboma rozhraniami.
Úplná CLI parita
Všetko, čo môžete robiť v termináli Hermes — chat, nástroje, plánovanie, pamäť, zručnosti — je dostupné z rovnakého webového rozhrania.
Trojpanelové rozloženie pracovného priestoru
Relácie a navigácia vľavo, čet v strede a živý prehliadač súborov pracovného priestoru vpravo s vloženými ukážkami.
Streamovanie s kartami nástrojov
Streamovanie tokenov odosielaných serverom, riadkové karty volania nástrojov, Mermaid diagramy, zvýrazňovanie syntaxe a prstenec využitia kontextu zabudovaný v pätičke editora.
PWA s prioritou mobilných zariadení
Responzívne mobilné rozloženie s hamburgerovým menu a dotykovým ovládaním – nainštalujte si ho na svoju domovskú obrazovku a ovládajte Hermes zo svojho telefónu.
Poskytovateľsky agnostické modely
Zapojte kľúče OpenAI, Anthropic, Google alebo OpenRouter pri nasadení a prepínajte medzi modelmi z dynamického rozbaľovacieho zoznamu v UI.
Prečo spustiť Hermes WebUI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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